В Україні зростуть ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка

В Україні зростуть ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка
В Україні цього року суттєво зросте вартість цигарок через підвищення акцизних ставок. Ціна однієї пачки приблизно збільшиться на 2–3,5 грн.

Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Олексій Леонов в ефірі «День.LIVE».

З його слів, в Україні запроваджено оновлений порядок розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет і паливо. Ці зміни є частиною довгострокової стратегії гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.

«В Україні відбувається збільшення вартості сигарет і частково вартості палива через збільшення акцизу. Процес стосовно сигарет розпочався ще 2018-го. Це планове щорічне підвищення акцизу для того, щоб Україна відповідала європейським нормам вартості акцизу», — пояснив депутат.

Леонов наголосив, що Верховна Рада спільно з урядом ухвалили рішення зменшити швидкість підняття цього акцизу до 2029-го, а не до 2027-го — як планувалося раніше.

За словами депутата, акцизний податок формує близько 10,5% усіх бюджетних надходжень.

Окрім того, каже він, зростання цін на тютюнові вироби супроводжується зменшенням кількості курців, що відповідає стратегії охорони здоров’я, яку застосовують і в країнах ЄС.

Як повідомлялося, від 1 січня 2026-го стартував черговий етап підвищення акцизів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сигарети, підвищення цін
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський «слуга» Стернійчук — у списку осіб, з якими Тимошенко заборонено спілкування
Хто саме погорів на хабарі в ТЦК на Волині: стало відоме ім’я
Офіційно: на Волині новий виконувач обовʼязків голови ОВА
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні зростуть ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка
Сьогодні, 07:15
Як зберегти тепло в квартирі: одна проста річ швидко підвищить температуру
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 21 січня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 21 січня: прогноз
Сьогодні, 01:30
21 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа
відео
1/8