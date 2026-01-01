В Україні зростуть ціни на сигарети: скільки коштуватиме пачка





Про це повідомив нардеп від «Слуги народу» Олексій Леонов в ефірі



З його слів, в Україні запроваджено оновлений порядок розрахунку акцизного податку на тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет і паливо. Ці зміни є частиною довгострокової стратегії гармонізації українського законодавства з нормами Європейського Союзу.



«В Україні відбувається збільшення вартості сигарет і частково вартості палива через збільшення акцизу. Процес стосовно сигарет розпочався ще 2018-го. Це планове щорічне підвищення акцизу для того, щоб Україна відповідала європейським нормам вартості акцизу», — пояснив депутат.



Леонов наголосив, що Верховна Рада спільно з урядом ухвалили рішення зменшити швидкість підняття цього акцизу до 2029-го, а не до 2027-го — як планувалося раніше.



За словами депутата, акцизний податок формує близько 10,5% усіх бюджетних надходжень.



Окрім того, каже він, зростання цін на тютюнові вироби супроводжується зменшенням кількості курців, що відповідає стратегії охорони здоров’я, яку застосовують і в країнах ЄС.



Як повідомлялося, від 1 січня 2026-го стартував черговий етап підвищення акцизів.

