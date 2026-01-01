На Волині судили учня, який курив «електронку» у ліцеї

У Ратнівському районному суді розглянули справу про притягнення до адміністративної відповідальності учня, який курив у ліцеї.Про це Район.Ратне стало відомо з постанови суду.Юнак 16 грудня 2025 року близько 11:20 у приміщенні закладу загальної середньої освіти «Ратнівський ліцей №1 ім. Героя України Едуарда Камардіна» курив електронну сигарету «OXVA XLIM GO2».У суді десятикласник винуватість у вчиненому визнав. Він щиро розкаявся та запевнив у неприпустимості повторення подібних порушень.Матір зазначила про посилення контролю за поведінкою сина та просила суворо його не карати.Ураховуючи характер вчиненого правопорушення та дані про юнака, який не досяг повноліття, вперше притягується до адміністративної відповідальності, щиро розкаявся, суд постановив визнати ліцеїста винним та обмежився попередженням.