Ще в одній громаді на Волині обмежать вуличне освітлення





Про це повідомили у Фейсбуці громади.



Відповідне рішення ухвалене на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 39 від 15 січня 2026 року «Про заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах».



Мешканців закликають із розумінням поставитися до тимчасових змін та раціонально використовувати електроенергію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 22 січня 2026 року на території Литовезької громади запроваджуються обмеження споживання електроенергії для вуличного освітлення.Про це повідомили у Фейсбуці громади.Відповідне рішення ухвалене на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 39 від 15 січня 2026 року «Про заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах».Мешканців закликають із розумінням поставитися до тимчасових змін та раціонально використовувати електроенергію.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію