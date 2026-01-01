Ще в одній громаді на Волині обмежать вуличне освітлення
Сьогодні, 21:15
З 22 січня 2026 року на території Литовезької громади запроваджуються обмеження споживання електроенергії для вуличного освітлення.
Про це повідомили у Фейсбуці громади.
Відповідне рішення ухвалене на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 39 від 15 січня 2026 року «Про заходи щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах».
Мешканців закликають із розумінням поставитися до тимчасових змін та раціонально використовувати електроенергію.
