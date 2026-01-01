Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 21 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 21 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 21 січня
Луцьк
Невелика хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с.
Температура вночі 16-18° морозу, вдень 3-5° морозу.
Область
Невелика хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, вдень 2-7° морозу.
