Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 21 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 21 січня



Луцьк



Невелика хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вітер південний, 3-8 м/с.

Температура вночі 16-18° морозу, вдень 3-5° морозу.



Область



Невелика хмарність. Без опадів. Ожеледиця. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, вдень 2-7° морозу.

