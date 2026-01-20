Через російську атаку ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, - МАГАТЕ
Сьогодні, 18:10
Через російську атаку в ніч на 20 січня Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання.
Про це пише LB.ua.
“Генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні вранці кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС”, – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.
Гроссі додав, що МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку.
