Через російську атаку ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, - МАГАТЕ





Про це пише



“Генеральний директор Рафаель Гроссі повідомив, що сьогодні вранці кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС”, – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.



Гроссі додав, що МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через російську атаку в ніч на 20 січня Чорнобильська АЕС втратила все зовнішнє електропостачання.Про це пише LB.ua “Генеральний директорповідомив, що сьогодні вранці кілька українських електричних підстанцій, життєво важливих для ядерної безпеки, постраждали від масштабної військової діяльності. ЧАЕС втратила все зовнішнє електропостачання, а також постраждали лінії електропередач до інших АЕС”, – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.Гроссі додав, що МАГАТЕ активно стежить за розвитком подій, щоб оцінити вплив на ядерну безпеку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію