У Луцьку поменшало тролейбусів на рейсах





Робота тролейбусів залежить від ситуації з електропостачанням, утім останнім часом тривалих зупинок тролейбусів у місті не фіксували, розповів у коментарі Володимир Бабич.



«Востаннє серйозні перебої фіксували близько 3 тижнів тому, коли через відключення першої та п’ятої підстанцій довелось зупинити рух приблизно на дві години, після чого роботу транспорту відновили», — зазначив фахівець.



Кількість тролейбусів скоротили



Наразі підприємство належить до четвертої категорії критичності, тому електроспоживання обмежили приблизно на 30%.



«Раніше ми випускали на лінії 38–40 тролейбусів, зараз курсує 33–35, проте транспорт продовжує перевозити пасажирів», — пояснив головний інженер ЛПЕ.



Натомість аварійні відключення можуть призвести до повної зупинки тролейбусного руху.



Як працює контактна мережа, коли немає світла



Тролейбусну мережу в Луцьку живлять 9 тягових підстанцій, які забезпечують електроенергією контактну мережу загальною протяжністю 109 кілометрів.



«Якщо відключається одна тягова підстанція, знеструмлюється лише окрема ділянка. У такому разі диспетчер оперативно організовує рух, і, за можливості, тролейбуси курсують альтернативними маршрутами», — розповів Володимир Бабич.



Під час планових відключень окремі лінії живлення можуть вимикати на годину або півтори. У таких випадках КП має можливість переключитись на іншу лінію, і рух зупиняється лише на 5–10 хвилин.



Однак у разі знеструмлення першої або п’ятої підстанції, рух тролейбусів може бути повністю паралізований.



Резервного автономного живлення для тягових підстанцій немає, проте на більшості з них передбачено кілька вводів електроенергії, що дозволяє оперативно перемикатися, пояснив головний інженер.

