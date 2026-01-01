У Луцьку поменшало тролейбусів на рейсах

На КП «Луцьке підприємство електротранспорту» обмежили електроспоживання на 30%.

Робота тролейбусів залежить від ситуації з електропостачанням, утім останнім часом тривалих зупинок тролейбусів у місті не фіксували, розповів у коментарі misto.media головний інженер підприємства Володимир Бабич.

«Востаннє серйозні перебої фіксували близько 3 тижнів тому, коли через відключення першої та п’ятої підстанцій довелось зупинити рух приблизно на дві години, після чого роботу транспорту відновили», — зазначив фахівець.

Кількість тролейбусів скоротили

Наразі підприємство належить до четвертої категорії критичності, тому електроспоживання обмежили приблизно на 30%.

«Раніше ми випускали на лінії 38–40 тролейбусів, зараз курсує 33–35, проте транспорт продовжує перевозити пасажирів», — пояснив головний інженер ЛПЕ.

Натомість аварійні відключення можуть призвести до повної зупинки тролейбусного руху.

Як працює контактна мережа, коли немає світла

Тролейбусну мережу в Луцьку живлять 9 тягових підстанцій, які забезпечують електроенергією контактну мережу загальною протяжністю 109 кілометрів.

«Якщо відключається одна тягова підстанція, знеструмлюється лише окрема ділянка. У такому разі диспетчер оперативно організовує рух, і, за можливості, тролейбуси курсують альтернативними маршрутами», — розповів Володимир Бабич.

Під час планових відключень окремі лінії живлення можуть вимикати на годину або півтори. У таких випадках КП має можливість переключитись на іншу лінію, і рух зупиняється лише на 5–10 хвилин.

Однак у разі знеструмлення першої або п’ятої підстанції, рух тролейбусів може бути повністю паралізований.

Резервного автономного живлення для тягових підстанцій немає, проте на більшості з них передбачено кілька вводів електроенергії, що дозволяє оперативно перемикатися, пояснив головний інженер.

