У Луцьку поменшало тролейбусів на рейсах
Сьогодні, 16:41
На КП «Луцьке підприємство електротранспорту» обмежили електроспоживання на 30%.
Робота тролейбусів залежить від ситуації з електропостачанням, утім останнім часом тривалих зупинок тролейбусів у місті не фіксували, розповів у коментарі misto.media головний інженер підприємства Володимир Бабич.
«Востаннє серйозні перебої фіксували близько 3 тижнів тому, коли через відключення першої та п’ятої підстанцій довелось зупинити рух приблизно на дві години, після чого роботу транспорту відновили», — зазначив фахівець.
Кількість тролейбусів скоротили
Наразі підприємство належить до четвертої категорії критичності, тому електроспоживання обмежили приблизно на 30%.
«Раніше ми випускали на лінії 38–40 тролейбусів, зараз курсує 33–35, проте транспорт продовжує перевозити пасажирів», — пояснив головний інженер ЛПЕ.
Натомість аварійні відключення можуть призвести до повної зупинки тролейбусного руху.
Як працює контактна мережа, коли немає світла
Тролейбусну мережу в Луцьку живлять 9 тягових підстанцій, які забезпечують електроенергією контактну мережу загальною протяжністю 109 кілометрів.
«Якщо відключається одна тягова підстанція, знеструмлюється лише окрема ділянка. У такому разі диспетчер оперативно організовує рух, і, за можливості, тролейбуси курсують альтернативними маршрутами», — розповів Володимир Бабич.
Під час планових відключень окремі лінії живлення можуть вимикати на годину або півтори. У таких випадках КП має можливість переключитись на іншу лінію, і рух зупиняється лише на 5–10 хвилин.
Однак у разі знеструмлення першої або п’ятої підстанції, рух тролейбусів може бути повністю паралізований.
Резервного автономного живлення для тягових підстанцій немає, проте на більшості з них передбачено кілька вводів електроенергії, що дозволяє оперативно перемикатися, пояснив головний інженер.
