Обстріл обʼєктів «Укрзалізниці»: чи виявили на Волині магнітні міни після атак «шахедів»





На Волині наразі таких боєприпасів не виявляли, кажуть в ГУ Нацполіції області, утім правоохоронці закликають громадян бути обережними, якщо ті виявлять підозрілі предмети, пише



19 січня інспекторка відділу комунікації поліції Рівненщини Софія Матвійчук повідомила, що 18 січня працівники вибухотехнічної служби знешкодили дві протитанкові міни неподалік залізничних колій на Рівненщині. За даними поліції, ймовірно, вони були скинуті «шахедами» армії РФ під час повітряних тривог в області.



Згідно з інформацією правоохоронців, такі боєприпаси скидають з БпЛА і вони можуть знаходитися як поблизу місця ураження (збиття чи падіння), так і будь-де по траєкторії прольоту ворожого повітряного об’єкта. Вони оснащені датчиком магнітного поля та датчиком руху, який спрацьовує при зсуванні міни. Час самоліквідації може сягати до 48 годин.



На Волині атаки безпілотників у січні відбувалися у ніч на 1 січня, тоді безпілотники завдали ударів по обʼєктах «Укрзалізниці» у Ковелі.



Що робити, якщо ви знайшли підозрілий об’єкт?



Правоохоронці закликають мешканців бути максимально обережними та в разі виявлення підозрілого об’єкта слідувати таким правилам:



не торкайтеся предмета;



не наближайтеся до нього;



попередьте інших, аби вони не підходили до об’єкта;



негайно зателефонуйте 101 або 102.

