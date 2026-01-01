У Луцьку вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту

У Луцьку вшанували пам’ять «кіборгів» - військових, яківід російських загарбників.Про це в телеграмі повідомила Луцька міськрада.Сьогодні в Україні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту, яких за мужність і стійкість називають “кіборгами”. 242 дні у нелюдських умовах вони тримали оборону аеропорту, і своїм героїзмом вписали ці дні в історію.Захист Донецького аеропорту став прикладом незламного бойового духу українських воїнів, волонтерів, медиків. Із шаною та вдячністю волиняни схиляють голови перед відвагою та стійкістю. Їх подвиг не підлягає забуттю.«Вічна пам’ять, честь і слава захисникам України! Щира вдячність воїнам, які зараз боронять нашу землю!» - зазначили у міськраді.