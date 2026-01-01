У Луцьку вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту
Сьогодні, 10:06
У Луцьку вшанували пам’ять «кіборгів» - військових, які 242 дні боронили Донецький аеропорт від російських загарбників.
Про це в телеграмі повідомила Луцька міськрада.
Сьогодні в Україні вшановують пам’ять захисників Донецького аеропорту, яких за мужність і стійкість називають “кіборгами”. 242 дні у нелюдських умовах вони тримали оборону аеропорту, і своїм героїзмом вписали ці дні в історію.
Захист Донецького аеропорту став прикладом незламного бойового духу українських воїнів, волонтерів, медиків. Із шаною та вдячністю волиняни схиляють голови перед відвагою та стійкістю. Їх подвиг не підлягає забуттю.
«Вічна пам’ять, честь і слава захисникам України! Щира вдячність воїнам, які зараз боронять нашу землю!» - зазначили у міськраді.
