Вранці під ударом Росії була Рівненщина: що відомо





Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Коваль.



"Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області.



Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.



За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.



Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.



