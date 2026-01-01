Вранці під ударом Росії була Рівненщина: що відомо

Вранці під ударом Росії була Рівненщина: що відомо
Сьогодні зранку Рівненщина пережила ще одну повітряну атаку ворога.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Коваль.

"Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області.

Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.

За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.

Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.

