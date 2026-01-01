Вранці під ударом Росії була Рівненщина: що відомо
Сьогодні, 09:44
Сьогодні зранку Рівненщина пережила ще одну повітряну атаку ворога.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Коваль.
"Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області.
Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.
За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.
Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Коваль.
"Через ушкодження критичної інфраструктури маємо знеструмлення понад 10 тис. абонентів в області.
Крім цього, у кількох житлових будинках вибило вікна, пошкоджені припарковані біля них автівки.
За попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", - йдеться в повідомленні.
Усі відповідні служби наразі працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вшанували пам’ять захисників Донецького аеропорту
Сьогодні, 10:06
Лучанин на смерть отруїв алкоголем дворічного сина співмешканки
Сьогодні, 10:04
Вранці під ударом Росії була Рівненщина: що відомо
Сьогодні, 09:44
Росіяни атакували Київ
Сьогодні, 09:07