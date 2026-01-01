У волинському місті горів будинок





О 18:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлено про пожежу господарської споруди в с. Оконсь Камінь-Каширського району.

На місце події прибули вогнеборці 13-ї ДПРЧ селища Маневичі, на гасіння подано 1 водяний ствол. Ймовірна причина пожежі — коротке замикання електромережі. Ліквідація пожежі о 19:13.



О 21:36 повідомлено про пожежу житлового будинку в м. Рожище на вул. Надії Узвій. Пожежу ліквідовано о 22:26 силами міської 3-ї ДПРЧ та МПО с. Копачівка.



Ймовірна причина пожежі — недолік конструкції димового каналу печі.

Потерпілих немає.

