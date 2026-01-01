На Донеччині зупинилося серце Героя Олега Оменюка із Волині

У Краматорську на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця з ВолиніПро це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.«З сумом повідомляємо, що перестало битися серце військовослужбовця Олега Васильовича Оменюка, 14 листопада 1985 року народження», - зазначили у селищній раді.Олег Оменюк — старший солдат, мешканець села Бобли, був мобілізований до 143-ї окремої механізованої бригади, проходив службу на посаді гранатометника.16 січня він помер у місті Краматорськ Донецької області.«Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто знав Олега. Схиляємо голови у скорботі», - йдеться у повідомленні.У зв'язку з сумною подією у громаді оголошено триденну жалобу. Про чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.«Світла пам’ять захиснику України», - зазначили у селищній раді.