На Донеччині зупинилося серце Героя Олега Оменюка із Волині
Сьогодні, 11:52
У Краматорську на Донеччині обірвалося життя військовослужбовця з Волині Олега Оменюка.
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
«З сумом повідомляємо, що перестало битися серце військовослужбовця Олега Васильовича Оменюка, 14 листопада 1985 року народження», - зазначили у селищній раді.
Олег Оменюк — старший солдат, мешканець села Бобли, був мобілізований до 143-ї окремої механізованої бригади, проходив службу на посаді гранатометника.
16 січня він помер у місті Краматорськ Донецької області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто знав Олега. Схиляємо голови у скорботі», - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з сумною подією у громаді оголошено триденну жалобу. Про чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
«Світла пам’ять захиснику України», - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Турійська селищна рада.
«З сумом повідомляємо, що перестало битися серце військовослужбовця Олега Васильовича Оменюка, 14 листопада 1985 року народження», - зазначили у селищній раді.
Олег Оменюк — старший солдат, мешканець села Бобли, був мобілізований до 143-ї окремої механізованої бригади, проходив службу на посаді гранатометника.
16 січня він помер у місті Краматорськ Донецької області.
«Висловлюємо щирі співчуття родині та всім, хто знав Олега. Схиляємо голови у скорботі», - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з сумною подією у громаді оголошено триденну жалобу. Про чин поховання військовослужбовця буде повідомлено додатково.
«Світла пам’ять захиснику України», - зазначили у селищній раді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Через перевтому у Києві померли два слюсарі аварійних бригад
Сьогодні, 12:10
На Донеччині зупинилося серце Героя Олега Оменюка із Волині
Сьогодні, 11:52
Волиняни другий день поспіль спостерігали Полярне сяйво
Сьогодні, 11:29