Що декларує луцький депутат Микола Федік, якого підозрюють в хабарництві

Микола Федік добудував будинок і вигідно продав машину. Крім того, у подружжя Федіків разюче збільшилися заощадження. Наприкінці минулого року правоохоронці повідомили цьому депутату про підозру в корупційній справі.



Про це стало відомо зі щорічної декларації про майно і доходи за 2025 рік, яку луцький обранець подав 4 січня 2026 року, а 31 січня додав виправлену версію цього ж документа, пише



У декларації Миколи Федіка за минулий рік помітні суттєві зміни у майновому стані родини у порівнянні з 2024-м. Найбільш знакове надбання – добудова сімейної оселі, яку як недобуд Федік декларував з 2017 року. Помешкання площею 202 квадратні метри у селі Струмівка Луцького району зареєстроване на дружину Юлію Федік у червні 2025 року. Житло оцінили у 980 тисяч гривень. Будинок розташований на земельній ділянці площею 1,2 тисячі квадратних метрів, яку дружина обранця громади набула у власність ще 2016 року; вартість ділянки понад 81 тисяча гривень.



Зі списку майна зник автомобіль Skoda Rapid 2013 року випуску, який Микола Федік придбав 2023 року майже за 49 тисяч гривень. Транспортний засіб депутат продав у грудні 2025 року Андрію Кушніру.



У доходах він задекларував 220 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Тобто за два роки використання автомобіль подорожчав у 4,5 раза: з 49 до 220 тисяч гривень.



У власності дружини залишився кросовер KIA Sportage 2023 року випуску, придбаний 2 травня 2024 року в кредит. Машина коштує понад 1,1 мільйона гривень. Левову частину цієї суми, а саме 677 тисяч гривень, Юлія Федік позичила у фінустанові під заставу самої машини. Поручителем є її чоловік.



Цього кредиту стосуються виправлення у декларації: у документі 4 січня обранець вказав, що погашення основної суми боргу за 2025 рік – понад 70 тисяч гривень, а 31 січня виправив цей показник на майже 116 тисяч.



Торік Микола Федік заробив на основному місці роботи у Волинському обласному центрі екстреної меддопомоги та медицини катастроф майже 735 тисяч гривень зарплати. Це в середньому понад 60 тисяч на місяць.



Дружина в лютому 2025 року очолила Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської облради, вона є доктором філософії. В цьому закладі вона заробила майже 551 тисячу гривень, що на понад 200 тисяч гривень більше, ніж у 2024-му. Також пані Федік отримала майже 44 тисячі гривень у Волинському національному університеті імені Лесі Українки як старший викладач.



Крім того, дружина депутата у своїй декларації за 2025 рік повідомила, що торік 1 серпня отримала подарунок в негрошовій формі на 1,9 млн гривень від Надії Чорної, а згодом дохід від відчуження нерухомого майна від Артема Якимчука на таку ж суму. Надія Чорна, ймовірно, мама Юлії Федік, у свою чергу декларує, що подарувала 1 серпня квартиру в Луцьку на понад 50 квадратів за понад 1 млн гривень. Тобто продала подароване з новою оціночною вартістю.



У минулорічній декларації Микола Федік вказував 63 тисячі гривень доходу від державного виробничо-торгового підприємства «Волиньфармпостач», у новій декларації цієї установи вже немає серед джерел доходу.



Торік задекларовані заощадження подружжя Федіків порівняно з попереднім роком разюче зросли.



Обранець зберігає 50 тисяч гривень готівки, а дружина – 38,2 тисячі доларів США та 1500 євро. У декларації за 2024 рік депутат Луцькради повідомляв, що має готівкою 2 тисячі доларів та 10 тисяч гривень, а дружина – 20 тисяч гривень. Також сім’я має рахунки у кількох банках.



Микола Федік входить до наглядової ради благодійного фонду «Спорудження пам’ятника Степану Бандері у місті Луцьку» та є членом громадської організації «Волинський край».



2025 рік цьому депутату також приніс кримінальну справу. Йому разом із обранцем Волинської облради Анатолієм Вітівим та з екснардепом Юрієм Савчуком НАБУ та САП повідомили про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.



За 30 тисяч доларів США, як стверджують правоохоронці, обранці обіцяли забезпечити позитивне голосування депутатів своїх фракцій та ухвалення «потрібних» рішень Волинською обласною і Луцькою міською радами, аби дозволити зведення багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці, яка раніше призначалася для освітніх і спортивних потреб.



24 грудня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Анатолію Вітіву у виді 10 мільйонів гривень застави і обов’язку носити електронний засіб контролю. П’ятого січня 2026-го Миколі Федіку ВАКС призначив заставу розміром у 5 мільйонів, а ось нардепові Юрію Савчуку присудили лише 66 тисяч гривень застави.

