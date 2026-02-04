Енергетики відновлювальних бригад отримуватимуть по 20 тисяч гривень доплат щомісяця, - Свириденко





Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram за підсумками селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, пише



"Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах",- наголосила Свириденко.



Вона зазначила, що перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд вирішив доплачувати щомісяця співробітникам бригад, які ремонтують пошкоджені внаслідок російських обстрілів енергетичні об'єкти.Про це повідомила прем’єр-міністеркав Telegram за підсумками селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, пише LB.ua "Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах",- наголосила Свириденко.Вона зазначила, що перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію