Енергетики відновлювальних бригад отримуватимуть по 20 тисяч гривень доплат щомісяця, - Свириденко
Уряд вирішив доплачувати щомісяця співробітникам бригад, які ремонтують пошкоджені внаслідок російських обстрілів енергетичні об'єкти.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко в Telegram за підсумками селекторної наради під головуванням президента Володимира Зеленського, пише LB.ua.

"Енергетики, які цілодобово відновлюють нашу енергосистему, отримають доплати по 20 тисяч гривень щомісяця за роботу в аварійних бригадах",- наголосила Свириденко.

Вона зазначила, що перші виплати будуть нараховані на зарплатну картку вже цього місяця.

