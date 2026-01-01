П'яний депутат з Волині погрожував та пошкодив службове авто поліцейським через «гуманітарку»
04 лютого, 23:19
На Волині нетверезий депутат селищної ради погрожував поліцейському та пошкодив службовий автомобіль.
Причиною стала перевірка автомобіля, який був гуманітарною допомогою для ЗСУ. Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив депутату однієї з селищних рад Луцького району про підозру у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням службових обов`язків (ч. 1 ст. 345 КК України).
Встановлено, що нетверезий обранець громади зчинив конфлікт із поліцейськими, які прибули на виклик у село Кадище для перевірки факту можливого незаконного використання місцевим мешканцем з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги – автомобіля для ЗСУ.
Депутат нецензурно висловлювався, погрожував одному з правоохоронців, а також кинув камінь у службовий автомобіль та пошкодив його.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Причиною стала перевірка автомобіля, який був гуманітарною допомогою для ЗСУ. Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.
Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив депутату однієї з селищних рад Луцького району про підозру у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням службових обов`язків (ч. 1 ст. 345 КК України).
Встановлено, що нетверезий обранець громади зчинив конфлікт із поліцейськими, які прибули на виклик у село Кадище для перевірки факту можливого незаконного використання місцевим мешканцем з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги – автомобіля для ЗСУ.
Депутат нецензурно висловлювався, погрожував одному з правоохоронців, а також кинув камінь у службовий автомобіль та пошкодив його.
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку поліцейські підгодовують бездомних тварин у морози
Сьогодні, 01:15
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
П'яний депутат з Волині погрожував та пошкодив службове авто поліцейським через «гуманітарку»
04 лютого, 23:19
Студенти отримали 60 тисяч гривень від луцького будівельника за кращі курсові роботи. ФОТО
04 лютого, 22:38
Під час лікування зупинилося серце воїна з Волині Віктора Патейчука
04 лютого, 21:45