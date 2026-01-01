П'яний депутат з Волині погрожував та пошкодив службове авто поліцейським через «гуманітарку»

П'яний депутат з Волині погрожував та пошкодив службове авто поліцейським через «гуманітарку»
На Волині нетверезий депутат селищної ради погрожував поліцейському та пошкодив службовий автомобіль.

Причиною стала перевірка автомобіля, який був гуманітарною допомогою для ЗСУ. Про це повідомляють у прокуратурі Волинської області.

Керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко повідомив депутату однієї з селищних рад Луцького району про підозру у погрозі насильством щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням службових обов`язків (ч. 1 ст. 345 КК України).

Встановлено, що нетверезий обранець громади зчинив конфлікт із поліцейськими, які прибули на виклик у село Кадище для перевірки факту можливого незаконного використання місцевим мешканцем з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги – автомобіля для ЗСУ.
Депутат нецензурно висловлювався, погрожував одному з правоохоронців, а також кинув камінь у службовий автомобіль та пошкодив його.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Досудове розслідування: Луцьке РУП ГУНП у Волинській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку і підтверджено обвинувальним вироком суду.

Волинь, Луцьк, прокуратура, депутат, алкоголь, поліція
