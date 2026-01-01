У Луцьку поліцейські підгодовують бездомних тварин у морози
Сьогодні, 01:15
В обласному центрі Волині правоохоронці потурбувалися про бездомних тварин і розклали для них корм рл всьому місту.
Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.
"Учора наші інспектори відділу звʼязків із громадськістю подбали про безпритульних собак і котів. По всьому місту поліцейські залишали корм, перевіряли, чи все з тваринами гаразд, і знаходили хвилинку, щоб подарувати їм увагу та тепло. Для чотирилапих це не просто їжа — це відчуття безпеки й шанс пережити холодний день. А для людей — ще одне нагадування, що справжнє добро починається з уміння співчувати й бути небайдужими. Бо там, де є турбота, завжди є людяність", - йдеться у дописі на сторінці поліції.
