У Луцьку поліцейські підгодовують бездомних тварин у морози

У Луцьку поліцейські підгодовують бездомних тварин у морози
В обласному центрі Волині правоохоронці потурбувалися про бездомних тварин і розклали для них корм рл всьому місту.

Про це повідомили на сторінці патрульної поліції Волині.

"Учора наші інспектори відділу звʼязків із громадськістю подбали про безпритульних собак і котів. По всьому місту поліцейські залишали корм, перевіряли, чи все з тваринами гаразд, і знаходили хвилинку, щоб подарувати їм увагу та тепло. Для чотирилапих це не просто їжа — це відчуття безпеки й шанс пережити холодний день. А для людей — ще одне нагадування, що справжнє добро починається з уміння співчувати й бути небайдужими. Бо там, де є турбота, завжди є людяність", - йдеться у дописі на сторінці поліції.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, патрульна поліція, тварини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку поліцейські підгодовують бездомних тварин у морози
Сьогодні, 01:15
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
П'яний депутат з Волині погрожував та пошкодив службове авто поліцейським через «гуманітарку»
04 лютого, 23:19
Студенти отримали 60 тисяч гривень від луцького будівельника за кращі курсові роботи. ФОТО
04 лютого, 22:38
Під час лікування зупинилося серце воїна з Волині Віктора Патейчука
04 лютого, 21:45
Медіа
відео
1/8