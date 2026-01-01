5 лютого на Волині: гортаючи календар

5 лютого на Волині: гортаючи календар
День народження сьогодні відзначають підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля, голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук (на фото).

Іменини сьогодні святкують Феодосій, Агафія, Макар, Антон, Євген, Василина.

Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, миру, радості від життя й невичерпної наснаги.

5 лютого за новим церковним календарем православні згадують святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, і мученицю Агафію. У народі - день Агафії Скотниці.

5 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день "Нутелли". Свято було створене за ініцітивою блогерки Сари Россо 2007 року. Вона запропонувала таку цікаву подію на своїй сторінці в соціальній мережі, а згодом її підхопив весь інтернет-простір. "Нутелла" — популярна горіхово-шоколадна паста, яка була створена в Італії у місті Альба кондитером П'єтром Ферреро 1946 року.

Також 5 лютого День ерудита. Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, які не лише мають великий багаж знань, але й вміло ними користуються. Хоча свято і неофіційне, але досить популярне в різних країнах світу. На жаль, нічого не відомо про історію походження цього дня і те, хто саме став ініціатором його створення.

