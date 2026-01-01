5 лютого на Волині: гортаючи календар

День народження сьогодні відзначають підприємець, футболіст, голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей(на фото).Іменини сьогодні святкують Феодосій, Агафія, Макар, Антон, Євген, Василина.Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, миру, радості від життя й невичерпної наснаги.5 лютого за новим церковним календарем православні згадують святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, і мученицю Агафію. У народі - день Агафії Скотниці.5 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день "Нутелли". Свято було створене за ініцітивою блогерки Сари Россо 2007 року. Вона запропонувала таку цікаву подію на своїй сторінці в соціальній мережі, а згодом її підхопив весь інтернет-простір. "Нутелла" — популярна горіхово-шоколадна паста, яка була створена в Італії у місті Альба кондитером П'єтром Ферреро 1946 року.Також 5 лютого День ерудита. Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, які не лише мають великий багаж знань, але й вміло ними користуються. Хоча свято і неофіційне, але досить популярне в різних країнах світу. На жаль, нічого не відомо про історію походження цього дня і те, хто саме став ініціатором його створення.