5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні відзначають підприємець Юрій Довгун, футболіст Сергій Подригуля, голова просвітницького відділу Волинської єпархії УПЦ протоієрей Валентин Марчук (на фото).
Іменини сьогодні святкують Феодосій, Агафія, Макар, Антон, Євген, Василина.
Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, миру, радості від життя й невичерпної наснаги.
5 лютого за новим церковним календарем православні згадують святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, і мученицю Агафію. У народі - день Агафії Скотниці.
5 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день "Нутелли". Свято було створене за ініцітивою блогерки Сари Россо 2007 року. Вона запропонувала таку цікаву подію на своїй сторінці в соціальній мережі, а згодом її підхопив весь інтернет-простір. "Нутелла" — популярна горіхово-шоколадна паста, яка була створена в Італії у місті Альба кондитером П'єтром Ферреро 1946 року.
Також 5 лютого День ерудита. Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, які не лише мають великий багаж знань, але й вміло ними користуються. Хоча свято і неофіційне, але досить популярне в різних країнах світу. На жаль, нічого не відомо про історію походження цього дня і те, хто саме став ініціатором його створення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Іменини сьогодні святкують Феодосій, Агафія, Макар, Антон, Євген, Василина.
Бажаємо усім, у кого сьогодні свято, здоров’я, миру, радості від життя й невичерпної наснаги.
5 лютого за новим церковним календарем православні згадують святителя Феодосія, архієпископа Чернігівського, і мученицю Агафію. У народі - день Агафії Скотниці.
5 лютого в Україні і світі святкують Всесвітній день "Нутелли". Свято було створене за ініцітивою блогерки Сари Россо 2007 року. Вона запропонувала таку цікаву подію на своїй сторінці в соціальній мережі, а згодом її підхопив весь інтернет-простір. "Нутелла" — популярна горіхово-шоколадна паста, яка була створена в Італії у місті Альба кондитером П'єтром Ферреро 1946 року.
Також 5 лютого День ерудита. Свято присвячене інтелектуально обдарованим людям, які не лише мають великий багаж знань, але й вміло ними користуються. Хоча свято і неофіційне, але досить популярне в різних країнах світу. На жаль, нічого не відомо про історію походження цього дня і те, хто саме став ініціатором його створення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку поліцейські підгодовують бездомних тварин у морози
Сьогодні, 01:15
5 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
П'яний депутат з Волині погрожував та пошкодив службове авто поліцейським через «гуманітарку»
04 лютого, 23:19
Студенти отримали 60 тисяч гривень від луцького будівельника за кращі курсові роботи. ФОТО
04 лютого, 22:38
Під час лікування зупинилося серце воїна з Волині Віктора Патейчука
04 лютого, 21:45