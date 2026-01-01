Погода у Луцьку та на Волині у неділю, 8 лютого

Погода у Луцьку та на Волині у неділю, 8 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 лютого

8 лютого через територію Волині пройде холодний атмосферний фронт. Очікується нестійка погода: сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Температура протягом доби становитиме 3-8⁰ морозу

Надалі, у зв'язку з надходженням арктичного повітря, стане прохолодніше. Нічна температура складе 15-20⁰ морозу, денна - 5-10⁰ морозу.

Опадів не очікується.

