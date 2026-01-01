Погода у Луцьку та на Волині у неділю, 8 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 8 лютого
8 лютого через територію Волині пройде холодний атмосферний фронт. Очікується нестійка погода: сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.
Температура протягом доби становитиме 3-8⁰ морозу
Надалі, у зв'язку з надходженням арктичного повітря, стане прохолодніше. Нічна температура складе 15-20⁰ морозу, денна - 5-10⁰ морозу.
Опадів не очікується.
