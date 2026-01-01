Магнітні бурі: прогноз на 8 лютого

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 8 лютого 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 8 лютого, сонячна активність підвищиться, спричинивши магнітну бурю з К-індексом 5 (червоний рівень), яка вщухне до кінця дня.

Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.

Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
