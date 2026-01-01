За тиждень росія випустила по Україні понад 2000 дронів, 1200 КАБів і 116 ракет

За тиждень росія випустила по Україні понад 2000 дронів, 1200 КАБів і 116 ракет
Понад 2000 ударних дронів, 1200 керованих авіаційних бомб і 116 ракет різних типів випустила РФ по містах і селах України лише за цей тиждень.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

"Майже щодня вони б’ють по енергетиці, логістичній інфраструктурі, житлових будинках. І це відбувається навіть тоді, коли триває дипломатична робота заради миру. На російські атаки не можна закривати очі. Коли немає відповіді світу, ударів стає більше. І щоразу жорстокіших. Зупинити це можна реальною підтримкою України, нашого захисту. Потрібні ракети для систем ППО, зброя для наших воїнів, які щодня стримують цю агресію. І щоб дипломатія спрацювала, потрібен постійний тиск на Росію. Ціна за цю війну для них має бути настільки високою, щоб війна перестала бути для РФ прийнятною. Дякую всім, хто разом із нами працює для того, щоб захистити життя і наблизити чесний мир", - написав Володимир Зеленський на своїй сторінці у фейсбуці.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, обстріли, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За тиждень росія випустила по Україні понад 2000 дронів, 1200 КАБів і 116 ракет
Сьогодні, 12:34
На Львівщині лунали вибухи: «шахеди» атакували критичну інфраструктуру
Сьогодні, 11:47
Громада на Волині відновлюється після російської атаки БПЛА. ВІДЕО
Сьогодні, 10:59
Чому глибоке зволоження шкіри стало ключовим етапом сучасного догляду за обличчям
Сьогодні, 10:10
За добу українські воїни знищили понад 1000 окупантів
Сьогодні, 09:56
Медіа
відео
1/8