У Луцьку чоловік малював у тролейбусі свастику та погрожував пасажирам ножем. ВІДЕО

У Луцьку чоловік малював у тролейбусі свастику та погрожував пасажирам ножем. ВІДЕО
У Луцьку в тролейбусі №1 чоловік малював нацистську символіку на вікнах і після зауваження почав погрожувати пасажирам ножем. На місце викликали поліцію.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».

У неділю, 8 лютого, на маршруті тролейбуса №1 у Луцьку чоловік поводився неадекватно: спочатку малював на вікнах нацистську символіку, а після зауваження почав погрожувати пасажирам ножем.

Зі слів свідків, чоловік кричав, що він душевно хвора людина.

Пасажири повідомили поліцію, яка прибула на місце і вгамувала чоловіка.

Зі слів людей, на хулігана склали адміністративні матеріали.

У патрульній поліції Волині зазначили, що правоохоронці працюють на місці виклику і перевіряють обставини інциденту.