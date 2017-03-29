У Луцьку чоловік малював у тролейбусі свастику та погрожував пасажирам ножем. ВІДЕО
Сьогодні, 13:45
У Луцьку в тролейбусі №1 чоловік малював нацистську символіку на вікнах і після зауваження почав погрожувати пасажирам ножем. На місце викликали поліцію.
Про це йдеться в сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
У неділю, 8 лютого, на маршруті тролейбуса №1 у Луцьку чоловік поводився неадекватно: спочатку малював на вікнах нацистську символіку, а після зауваження почав погрожувати пасажирам ножем.
Зі слів свідків, чоловік кричав, що він душевно хвора людина.
Пасажири повідомили поліцію, яка прибула на місце і вгамувала чоловіка.
Зі слів людей, на хулігана склали адміністративні матеріали.
У патрульній поліції Волині зазначили, що правоохоронці працюють на місці виклику і перевіряють обставини інциденту.
