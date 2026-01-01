Волинські боксери потраплять до національної збірної України
Сьогодні, 16:40
Волинські боксери увійдуть до складу національної збірної України.
Відбір до збірної пройшли четверо спортсменів з Волині. Про це повідомили у Федерації боксу Волині.
За підсумками відборів до національної збірної команди України з боксу на 2026 рік увійшли представники нашого краю — спортсмени, які щодня доводять свою майстерність у залі та на ринзі.
До складу збірної України включено чотирьох боксерів із Волині, які готові захищати честь держави на міжнародних стартах і всеукраїнських змаганнях. Йдеться про Всеволода Рибалка, Тараса Бондарука, Данієля Панафідіна і Тетяну Коб.
"Це результат багаторічної праці, самовідданості, витримки та професійного наставництва тренерів, які щодня вкладають душу у розвиток своїх спортсменів. Пишаємося представниками Волині!
Бажаємо яскравих поєдинків, стабільних виступів, нових звершень і перемог під синьо-жовтим прапором України у 2026 році", - йдеться у дописі на сторінці федерації.
