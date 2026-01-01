Волинські боксери потраплять до національної збірної України

Волинські боксери увійдуть до складу національної збірної України.Відбір до збірної пройшли четверо спортсменів з Волині. Про це повідомили у Федерації боксу Волині.За підсумками відборів до національної збірної команди України з боксу на 2026 рік увійшли представники нашого краю — спортсмени, які щодня доводять свою майстерність у залі та на ринзі.До складу збірної України включено чотирьох боксерів із Волині, які готові захищати честь держави на міжнародних стартах і всеукраїнських змаганнях. Йдеться про"Це результат багаторічної праці, самовідданості, витримки та професійного наставництва тренерів, які щодня вкладають душу у розвиток своїх спортсменів. Пишаємося представниками Волині!Бажаємо яскравих поєдинків, стабільних виступів, нових звершень і перемог під синьо-жовтим прапором України у 2026 році", - йдеться у дописі на сторінці федерації.