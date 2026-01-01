На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Веремійчик
Сьогодні, 18:29
Волинь знову сколихнулася від страшної звістки про втрату на війні воїна-краянина.
Про це повідомив голова Любешівської селищної ради Олег Кух.
"На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.
7 лютого 2026 року, під час виконання бойового завдання на території Запорізької області, загинув головний сержант — командир відділення ВЕРЕМІЙЧИК ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1983 року народження, житель Любешова", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
