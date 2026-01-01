На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Веремійчик

Волинь знову сколихнулася від страшної звістки про втрату на війні воїна-краянина.Про це повідомив голова Любешівської селищної ради Олег Кух."На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.7 лютого 2026 року, під час виконання бойового завдання на території Запорізької області, загинув головний сержант — командир відділення ВЕРЕМІЙЧИК ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1983 року народження, житель Любешова", - йдеться у дописі.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.