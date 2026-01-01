На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Веремійчик

На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Веремійчик
Волинь знову сколихнулася від страшної звістки про втрату на війні воїна-краянина.

Про це повідомив голова Любешівської селищної ради Олег Кух.

"На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще одного нашого Героя, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.
7 лютого 2026 року, під час виконання бойового завдання на території Запорізької області, загинув головний сержант — командир відділення ВЕРЕМІЙЧИК ВІКТОР ІВАНОВИЧ, 1983 року народження, житель Любешова", - йдеться у дописі.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Любешів, Віктор Веремійчик, втрата, загибель, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Запоріжжі загинув воїн з Волині Віктор Веремійчик
Сьогодні, 18:29
На Волині школярі потрапили до суду через куріння електронних сигарет в ліцеї
Сьогодні, 18:06
Яке місце на Євробаченні пророкують Україні після перемоги LELÉKA
Сьогодні, 17:23
Волинські боксери потраплять до національної збірної України
Сьогодні, 16:40
Скасувати аварійні відключення поки неможливо, - «Укренерго»
Сьогодні, 15:59
Медіа
відео
1/8