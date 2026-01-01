На Волині шестеро комунальників отримають доплати за ремонт пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілу РФ

Комунальні працівники, які брали участь в аварійно-відновлювальних роботах після пошкоджень інфраструктури, зокрема внаслідок ракетних атак, зможуть отримати матеріальну допомогу від держави.

На Волині за січень 2026 року таку виплату отримають шестеро працівників двох підприємств ЖКГ, повідомила misto.media начальниця управління інформаційної та внутрішньої політики Волинської ОДА Каріна Мариневич.

Незалежно від кількості відпрацьованих днів, кожен працівник отримає виплату 20 тисяч гривень.

Допомогу надають в межах експериментального проєкту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2026 року № 76. Фінансування здійснюють з Резервного фонду державного бюджету.

Механізм виплат передбачає, що ОВА щомісяця формує та подає до 3 числа перелік підприємств ЖКГ, залучених до таких робіт. Далі дані передаються до Мінцифри, де через портал «Дія» формується єдиний список отримувачів допомоги.

Перелік таких підприємств за січень Волинська ОВА подала до Мінрозвитку 2 лютого 2026 року.

Право на виплату мають працівники підприємств:

тепло-, водопостачання та водовідведення (незалежно від форми власності);

паливно-енергетичного комплексу;

АТ «Укрзалізниця».

Списки залучених фахівців підприємства мають подавати з 6 по 15 число місяця, наступного за місяцем виконання робіт.

