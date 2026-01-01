В одному з районів Волині достроково запустили вітропарк
Сьогодні, 11:14
Група компаній ОККО достроково запустила в одному з районів Волині вітропарк потужністю 90 МВт. Завдяки цьому понад 100 тисяч українців в умовах енергодефіциту й морозів мають декілька додаткових годин електроенергії.
Про запуск ВЕС поінформував голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус, пише "Сила правди".
Як відомо, масштабні обстріли російською армією української енергетики цієї зими спричинили найбільший, як оцінюють експерти, енергодефіцит від початку російського вторгнення. В країні діють графіки відключення світла. Тож запуск ВЕС – це додатковий цінний ресурс.
«Минулого тижня у звʼязку із морозами роботу вітропарку розпочали раніше, аніж була запланована комерційна експлуатація обʼєкту. Тому вже більше тижня ВЕС безкоштовно віддає електроенергію в енергосистему України з метою мінімізації дефіцитів, що виникли у поточних умовах», – повідомив Герус.
Посадовець деталізував, що робота вітропарку (об’єднана мережа вітряків) забезпечить декілька додаткових годин електроенергії для понад 100 тисяч українців. Повідомив також, що у лютому заплановане введення в експлуатацію ще 60 МВт, – тобто загалом йдеться про вітропарк потужністю близько 150 МВт. (У першій половині 2027 року заплановані ще додаткові 190 МВт обʼєктів ВЕС).
Як стало відомо «Силі правди», йдеться про ВЕС у Володимирському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про запуск ВЕС поінформував голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус, пише "Сила правди".
Як відомо, масштабні обстріли російською армією української енергетики цієї зими спричинили найбільший, як оцінюють експерти, енергодефіцит від початку російського вторгнення. В країні діють графіки відключення світла. Тож запуск ВЕС – це додатковий цінний ресурс.
«Минулого тижня у звʼязку із морозами роботу вітропарку розпочали раніше, аніж була запланована комерційна експлуатація обʼєкту. Тому вже більше тижня ВЕС безкоштовно віддає електроенергію в енергосистему України з метою мінімізації дефіцитів, що виникли у поточних умовах», – повідомив Герус.
Посадовець деталізував, що робота вітропарку (об’єднана мережа вітряків) забезпечить декілька додаткових годин електроенергії для понад 100 тисяч українців. Повідомив також, що у лютому заплановане введення в експлуатацію ще 60 МВт, – тобто загалом йдеться про вітропарк потужністю близько 150 МВт. (У першій половині 2027 року заплановані ще додаткові 190 МВт обʼєктів ВЕС).
Як стало відомо «Силі правди», йдеться про ВЕС у Володимирському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В одному з районів Волині достроково запустили вітропарк
Сьогодні, 11:14
Як отримати відео автопригоди в Луцьку: інструкція
Сьогодні, 10:53
На Волині шестеро комунальників отримають доплати за ремонт пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілу РФ
Сьогодні, 10:48