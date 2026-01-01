В одному з районів Волині достроково запустили вітропарк





Про запуск ВЕС поінформував голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус, пише



Як відомо, масштабні обстріли російською армією української енергетики цієї зими спричинили найбільший, як оцінюють експерти, енергодефіцит від початку російського вторгнення. В країні діють графіки відключення світла. Тож запуск ВЕС – це додатковий цінний ресурс.



«Минулого тижня у звʼязку із морозами роботу вітропарку розпочали раніше, аніж була запланована комерційна експлуатація обʼєкту. Тому вже більше тижня ВЕС безкоштовно віддає електроенергію в енергосистему України з метою мінімізації дефіцитів, що виникли у поточних умовах», – повідомив Герус.



Посадовець деталізував, що робота вітропарку (об’єднана мережа вітряків) забезпечить декілька додаткових годин електроенергії для понад 100 тисяч українців. Повідомив також, що у лютому заплановане введення в експлуатацію ще 60 МВт, – тобто загалом йдеться про вітропарк потужністю близько 150 МВт. (У першій половині 2027 року заплановані ще додаткові 190 МВт обʼєктів ВЕС).



Як стало відомо «Силі правди», йдеться про ВЕС у Володимирському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група компаній ОККО достроково запустила в одному з районів Волині вітропарк потужністю 90 МВт. Завдяки цьому понад 100 тисяч українців в умовах енергодефіциту й морозів мають декілька додаткових годин електроенергії.Про запуск ВЕС поінформував голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, пише "Сила правди" Як відомо, масштабні обстріли російською армією української енергетики цієї зими спричинили найбільший, як оцінюють експерти, енергодефіцит від початку російського вторгнення. В країні діють графіки відключення світла. Тож запуск ВЕС – це додатковий цінний ресурс.«Минулого тижня у звʼязку із морозами роботу вітропарку розпочали раніше, аніж була запланована комерційна експлуатація обʼєкту. Тому вже більше тижня ВЕС безкоштовно віддає електроенергію в енергосистему України з метою мінімізації дефіцитів, що виникли у поточних умовах», – повідомив Герус.Посадовець деталізував, що робота вітропарку (об’єднана мережа вітряків) забезпечить декілька додаткових годин електроенергії для понад 100 тисяч українців. Повідомив також, що у лютому заплановане введення в експлуатацію ще 60 МВт, – тобто загалом йдеться про вітропарк потужністю близько 150 МВт. (У першій половині 2027 року заплановані ще додаткові 190 МВт обʼєктів ВЕС).Як стало відомо «Силі правди», йдеться про ВЕС у Володимирському районі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію