В одному з районів Волині достроково запустили вітропарк

В одному з районів Волині достроково запустили вітропарк
Група компаній ОККО достроково запустила в одному з районів Волині вітропарк потужністю 90 МВт. Завдяки цьому понад 100 тисяч українців в умовах енергодефіциту й морозів мають декілька додаткових годин електроенергії.

Про запуск ВЕС поінформував голова парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрій Герус, пише "Сила правди".

Як відомо, масштабні обстріли російською армією української енергетики цієї зими спричинили найбільший, як оцінюють експерти, енергодефіцит від початку російського вторгнення. В країні діють графіки відключення світла. Тож запуск ВЕС – це додатковий цінний ресурс.

«Минулого тижня у звʼязку із морозами роботу вітропарку розпочали раніше, аніж була запланована комерційна експлуатація обʼєкту. Тому вже більше тижня ВЕС безкоштовно віддає електроенергію в енергосистему України з метою мінімізації дефіцитів, що виникли у поточних умовах», – повідомив Герус.

Посадовець деталізував, що робота вітропарку (об’єднана мережа вітряків) забезпечить декілька додаткових годин електроенергії для понад 100 тисяч українців. Повідомив також, що у лютому заплановане введення в експлуатацію ще 60 МВт, – тобто загалом йдеться про вітропарк потужністю близько 150 МВт. (У першій половині 2027 року заплановані ще додаткові 190 МВт обʼєктів ВЕС).

Як стало відомо «Силі правди», йдеться про ВЕС у Володимирському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, вітропарк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Прокуратура намагається відсудити у забудовників Луцького району понад 7 мільйонів
Сьогодні, 11:29
В одному з районів Волині достроково запустили вітропарк
Сьогодні, 11:14
Як отримати відео автопригоди в Луцьку: інструкція
Сьогодні, 10:53
На Волині шестеро комунальників отримають доплати за ремонт пошкодженої інфраструктури внаслідок обстрілу РФ
Сьогодні, 10:48
Зливав росіянам дані про військових і волонтерів: СБУ вполювала «крота» в банку
Сьогодні, 10:38
Медіа
відео
1/8