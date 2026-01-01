На Дніпропетровщині загинув Герой Богдан Малафіїк із Волині
Сьогодні, 09:31
Стало відомо про загибель на війні волинянина Богдана Малафіїка, який віддав своє життя, захищаючи свободу та незалежність України.
Про це у фейсбуці повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
За його словами, 2 лютого 2026 року під час виконання бойового завдання на території Дніпропетровської області загинув сержант — командир відділення Малафіїк Богдан Васильович (1981 року народження), житель с. Люб’язь.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Героя, розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять, честь і шана мужньому воїну-земляку! Низький уклін Герою!» - зазначив Олег Кух.
