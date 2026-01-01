211 підозрюваних: слідство поіменно встановлює імена росіян, які скоїли злочини у Бучі





Про це повідомляє Руслана Кравченка в мережі Telegram.



Робота з документування злочинів проти мирного населення Бучі триває вже в рамках кримінальних проваджень. Слідство поіменно встановлює військовослужбовців збройних сил РФ, причетних до вбивств, катувань і незаконних затримань цивільних.



Лише в січні 2026 року було ідентифіковано та оголошено підозри ще двом фігурантам справ про злочини в Бучі.



Вбивства та катування мирних жителів



Один із підозрюваних - командир бойової машини підрозділу зв'язку 234-го десантно-штурмового полку.



За даними слідства, 5 березня 2022 року він, виконуючи наказ, навів зброю на цивільного чоловіка з наміром убити. Потерпілий вижив лише завдяки спробі втечі, отримавши поранення.



Також встановлено причетність розвідника 34-ї окремої бригади оперативного призначення, який 24 березня 2022 року разом із товаришами по службі незаконно затримав двох місцевих жителів.



Їх безпідставно звинуватили в коригуванні вогню та піддали жорстоким тортурам з метою отримання інформації.



Окреме провадження скеровано до суду щодо командира відділення 234-го полку, який під час патрулювання розстріляв беззбройного чоловіка, який відмовився виконати наказ. Було зроблено 16 пострілів, загинув 41-річний цивільний.



Як формується доказова база



Розслідування в більшості випадків проходять заочно. Слідство спирається на експертизи, свідчення свідків, фото- і відеоматеріали, а також дані OSINT - аналіз соцмереж, супутникових знімків і відкритих джерел.



Ці матеріали використовуються як у національних судах, так і для майбутніх міжнародних процесів.



Підсумки розслідувань



На сьогодні слідством ідентифіковано та повідомлено про підозру 211 осіб, причетних до злочинів у Бучі та Бучанському районі.



Робота триває, а кожен встановлений факт наближає момент юридичної відповідальності.



Нагадуємо, що українські правоохоронці повідомили про новий етап розслідування злочинів, скоєних у Бучі під час окупації, заявивши про встановлення у справі російського командира, підрозділи якого перебували в місті в період перебування там військ РФ.



Зазначимо, що в одному з населених пунктів Бучанського району Київської області сапери знешкодили протитанкову керовану ракету, яку випадково виявив місцевий житель і повідомив про знахідку екстреним службам.

