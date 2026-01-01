Як на Волині прихистили прийомні сім’ї з Києва

сімей опікунів, у яких виховується 12 дітей. Дорослих та дітей, які приїхали із Дарницького та Деснянського районів столиці наприкінці січня, розмістили в одному із волинських санаторіїв.



Про це пише



Заступниця директора закладу відпочинку Юлія Овдійчук розповіла, що у санаторії є майже 300 ліжкомісць для поселення. Сім'ї з Києва розмістили в окремих кімнатах зі зручностями та організували харчування.







"Все залежить від того, чи будуть люди розміщені по дві особи в кімнатах. Кімната вміщає до 4 осіб. Гості, які перебувають на даний час, розміщені в кімнатах. Сім’ї, які до нас приїхали, нічого не оплачують. Кошти надав Волинський обласний бюджет", — сказала заступниця керівника закладу.







Євгенія Шульженко — опікунка 10-річного Олега. Проживаючи в одній із багатоповерхівок Деснянського району Києва, розповіла жінка, через постійні обстріли та відсутність опалення, електроенергії та води, змушена була виїхати.



"З 9 числа немає у нас опалення. Холодно, ліфт не працює, ні води нормально не принести додому для пиття. У квартирі температуру старалися хоча б 14-15 градусів підтримувати газовою плитою. Зранку встаєш, включаєш газ і цілий день він робив", — сказала киянка.







Усі діти, які приїхали на Волинь, опинилися у складних життєвих обставинах, каже заступниця директора закладу відпочинку Юлія Овдійчук. Зараз вони перебувають під опікою дорослих. Наймолодшій дитині — 5 років, найстаршій — 18.



Любов Привалова із Києва виховує 5-річну Олександру. Разом приїхали на Волинь. "Ми на Осокорках проживали. Дуже холодно було... Як немає світла, то немає й опалення. Тут гарно, тепленько, кормлять", — зазначила жінка.







Після обіду хтось йде на дистанційне навчання, у когось за графіком — розваги. Киянка Каріна Помазанова зазначила, що вдома стало холодно, пункту незламності поряд немає, тому прийняли рішення відгукнутися на поселення в санаторії. Її бабуся Ольга Давиденко каже: живуть у хороших умовах.



"Ми тут гарно проводимо час, познайомилися із багатьма дітьми. Дуже страшно, коли летять шахеди, ракети. Ми живемо на лісовому масиві, і там нещодавно прилетів шахед в багатоповерхівку. За нашим домом також прилетів шахед. То в нас зразу вимкнули світло, гарячу воду", — сказала дівчина.



Наталія Шишкінська — опікунка 8-річної Анни. "У кімнаті є все – холодильник, телевізор. Тут не вимикають світло, ми дивимося програми і це теж головне для нас", — зазначила жінка.







Людмила має під опікою двох дітей – 12-річного Дениса та 7-річну Анну. У Києві сім’я проживала на четвертому поверсі 13-поверхового будинку. Зі слів жінки, в помешканні було 8 градусів тепла: діти спали в шапках під двома ковдрами.



"Основна проблема була в тому, що у нас – електроплита, тобто готувати було неможливо. Була відмінена черга відімкнень світла і ми не знали коли воно з’явиться. Треба було відслідковувати і якось готувати. Коли було світло, то ми навіть уночі готували: спимо, бачимо світло з’явилося і йшли готували в 3-4 ночі", — сказала жінка.



Брат із сестрою, Денис та Анна, розповіли: вдома одягалися майже як на вулицю — шапка, шарф і теплий одяг на тіло, аби зігрітися.



"Дуже страшно. Просто не тепло. Доводилося у квартирі ходити у взутті, підлога була льодяна.Моя мрія, я хочу, новий телефон. А ще я хочу аби закінчилася війна, щоб Україна перемогла. Я хочу, щоб цих посадили в тюрму і щоб ми усі були щасливі", — сказали діти.







Заступниця директора санаторію Юлія Овдійчук додала, що сім’ї з Києва, які опинилися у складних життєвих обставинах, проживатимуть на Волині майже місяць.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь прийняла 10, у яких виховується 12 дітей. Дорослих та дітей, які приїхали із Дарницького та Деснянського районів столиці наприкінці січня, розмістили в одному із волинських санаторіїв.Про це пише Суспільне Заступниця директора закладу відпочинкурозповіла, що у санаторії є майже 300 ліжкомісць для поселення. Сім'ї з Києва розмістили в окремих кімнатах зі зручностями та організували харчування."Все залежить від того, чи будуть люди розміщені по дві особи в кімнатах. Кімната вміщає до 4 осіб. Гості, які перебувають на даний час, розміщені в кімнатах. Сім’ї, які до нас приїхали, нічого не оплачують. Кошти надав Волинський обласний бюджет", — сказала заступниця керівника закладу.— опікунка 10-річного. Проживаючи в одній із багатоповерхівок Деснянського району Києва, розповіла жінка, через постійні обстріли та відсутність опалення, електроенергії та води, змушена була виїхати."З 9 числа немає у нас опалення. Холодно, ліфт не працює, ні води нормально не принести додому для пиття. У квартирі температуру старалися хоча б 14-15 градусів підтримувати газовою плитою. Зранку встаєш, включаєш газ і цілий день він робив", — сказала киянка.Усі діти, які приїхали на Волинь, опинилися у складних життєвих обставинах, каже заступниця директора закладу відпочинку Юлія Овдійчук. Зараз вони перебувають під опікою дорослих. Наймолодшій дитині — 5 років, найстаршій — 18.із Києва виховує 5-річну. Разом приїхали на Волинь. "Ми на Осокорках проживали. Дуже холодно було... Як немає світла, то немає й опалення. Тут гарно, тепленько, кормлять", — зазначила жінка.Після обіду хтось йде на дистанційне навчання, у когось за графіком — розваги. Киянказазначила, що вдома стало холодно, пункту незламності поряд немає, тому прийняли рішення відгукнутися на поселення в санаторії. Її бабусякаже: живуть у хороших умовах."Ми тут гарно проводимо час, познайомилися із багатьма дітьми. Дуже страшно, коли летять шахеди, ракети. Ми живемо на лісовому масиві, і там нещодавно прилетів шахед в багатоповерхівку. За нашим домом також прилетів шахед. То в нас зразу вимкнули світло, гарячу воду", — сказала дівчина.— опікунка 8-річної. "У кімнаті є все – холодильник, телевізор. Тут не вимикають світло, ми дивимося програми і це теж головне для нас", — зазначила жінка.має під опікою двох дітей – 12-річногота 7-річну. У Києві сім’я проживала на четвертому поверсі 13-поверхового будинку. Зі слів жінки, в помешканні було 8 градусів тепла: діти спали в шапках під двома ковдрами."Основна проблема була в тому, що у нас – електроплита, тобто готувати було неможливо. Була відмінена черга відімкнень світла і ми не знали коли воно з’явиться. Треба було відслідковувати і якось готувати. Коли було світло, то ми навіть уночі готували: спимо, бачимо світло з’явилося і йшли готували в 3-4 ночі", — сказала жінка.Брат із сестрою, Денис та Анна, розповіли: вдома одягалися майже як на вулицю — шапка, шарф і теплий одяг на тіло, аби зігрітися."Дуже страшно. Просто не тепло. Доводилося у квартирі ходити у взутті, підлога була льодяна.Моя мрія, я хочу, новий телефон. А ще я хочу аби закінчилася війна, щоб Україна перемогла. Я хочу, щоб цих посадили в тюрму і щоб ми усі були щасливі", — сказали діти.Заступниця директора санаторію Юлія Овдійчук додала, що сім’ї з Києва, які опинилися у складних життєвих обставинах, проживатимуть на Волині майже місяць.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію