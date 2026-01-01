Дощ у салоні: чому волиняни мокнуть в автобусі «Луцьк - Рівне»
Сьогодні, 08:20
Мороз знову лютує на Волині, але у салоні автобуса у Луцьку можна потрапити під дощ. Свідком такого незвичного явища стала журналістка сайту «Конкурент» Альона Бєлова.
«Сонце за вікном, а в салоні мокнеш не від спеки», – подумала я, коли з подивом виявила, що в салоні автобуса «Луцьк-Рівне» 31 січня на мене крапає вода. На вулиці – мороз, у салоні – тепло, конденсату на вікнах немає, проте після відправлення з-під обшивки чомусь почала крапати вода. Після такого імпровізованого «душу» мала мокру сумку та штани. Крім того, мокро було й біля місця водія.
З огляду на інформацію, розміщену у салоні автобуса, перевезення на цьому маршруті начебто здійснює підприємство «Транспаксервіс».
Вирішила повідомити про проблему, тож зателефонувала туди. У відповідь на описану мною історію, диспетчерка дуже здивувалась та зазначила, що цей автобус новий.
«Там новенький Isuzu. Не знаю, якби це їхав «Еталон», а так не знаю, де вода там взялася. Може там якась пляшка лежала. Самий новий автобус, що є у нас на фірмі», – сказала вона, проте запевнила, що повідомить про ситуацію директору.
Щоб дізнатись, як контролюють умови перевезень на цих маршрутах, звернулась до відділу транспорту Волинської ОВА.
«Це не наші автобуси. У нас перевезення здійснюються в межах Волинської області, все, що їде за область – це міжобласний маршрут. Ними опікується Міністерство інфраструктури, Київ. Це не наші перевізники, ми навіть не знаємо, хто там їздить», – повідомила працівниця відділу.
Попри те, що перевізники мають договори та користуються автовокзалами тут, на Волині, виявилось, що контроль транспорту такого сполучення обласний відділ транспорту не здійснює, а тому і впливу на перевізників не має. Таким чином, у випадку будь-яких негараздів пасажирам доведеться звертатись напряму до міністерства інфраструктури або ж сподіватись на оперативну реакцію самого перевізника.
