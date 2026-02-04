Путін дотримав слова про енергетичне перемир'я, - Трамп не побачив порушення обіцянок Кремля

Дональд Трамп стверджує, що російський диктатор путін дотримав своєї обіцянки республіканцю щодо "енергетичного перемир'я".



Про це пише



Спілкуючись з пресою у Білому домі, Трамп пояснив, що павза в атаках мала тривати з неділі 25 січня до неділі 1 лютого. Тож глава держави не побачив нічого дивного в тому, що "цей термін завершився, і вони сильно вдарили".



Трамп додав, що вважає перерву в один тиждень "вже довгою", бо в Україні зараз "дуже-дуже холодно".



На питання про те, чи не відчуває президент розчарування від завершення "енергетичного перемир'я", Трамп заявив, що хоче, щоб "вони завершили війну".



Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що очікує реакції від США на відновлення Росією ударів по енергетичній інфраструктурі.

