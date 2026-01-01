В Україні стрімко здорожчав популярний овоч: яка причина

На українському ринку зафіксовано суттєве здорожчання тепличних помідорів — за останній тиждень ціни зросли щонайменше на 15% на тлі зменшення пропозиції та стабільного попиту.Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.За оцінками експертів, основною причиною зростання цін стало скорочення постачання тепличних томатів, передусім з Туреччини, яка традиційно є ключовим постачальником цієї продукції в Україну в зимовий період. Протягом останніх кількох тижнів обсяги імпорту з цієї країни продовжували знижуватися, водночас попит з боку оптових покупців залишався практично незмінним.Додатковим чинником стало здорожчання тепличних овочів безпосередньо в країні-виробнику. У Туреччині зростання цін пов’язують із сезонними особливостями виробництва, що, своєю чергою, вплинуло на кінцеву вартість продукції для українського ринку.Згідно з актуальними даними EastFruit, наразі тепличні помідори на внутрішньому оптовому ринку України реалізуються в діапазоні 110–130 грн за кілограм (2,55–3,05 долара США/кг). Для порівняння, ще наприкінці попереднього тижня ціни перебували на рівні 90–110 грн/кг (2,09–2,55 долара США/кг), залежно від якості та обсягів партій.Учасники ринку зазначають, що подальше суттєве підвищення цін може негативно вплинути на купівельну активність. У такому разі оптові компанії та роздрібні торговельні мережі можуть скоригувати плани закупівель і зменшити обсяги придбання тепличних овочів.Аналітики також звертають увагу, що станом на сьогодні тепличні помідори в Україні в середньому коштують уже на 27% дорожче, ніж на початку лютого 2025 року. Водночас більшість операторів ринку вважає нинішнє подорожчання тимчасовим явищем.За їхніми прогнозами, після стабілізації імпортних поставок із Туреччини ціни на томати можуть найближчим часом перейти до фази вирівнювання.