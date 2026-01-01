Курс валют на 4 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 43,19 (+23 коп.)



Курс євро

1 євро — 50,95 (+5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

