Курс валют на 4 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на середу, 4 лютого. Порівняно з минулим днем вартість долара США зросла на 23 копійки і становить 43,19 гривні. Змінилися й показники євро (додав 5 копійок). Натомість польський злотий не змінився.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 43,19 (+23 коп.)
Курс євро
1 євро — 50,95 (+5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 12,07 (±0 коп.)
