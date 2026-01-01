Чи очікувати магнітні бурі 4 лютого: прогноз

Чи очікувати магнітні бурі 4 лютого: прогноз
У середу, 4 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Про це повідомляє meteoagent.

За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на високому рівні.

За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю. А також 12 спалахів класу М, найбільший з яких М7,2.

“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: магнітні бурі, прогноз сонячної активності, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют на 4 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 4 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
4 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Відремонтували за 11 мільйонів гривень: у Волинській обласній дитячій лікарні запрацювало оновлене хірургічне відділення
03 лютого, 23:19
Як продавці на ринку у Луцьку рятуються від морозів: подробиці
03 лютого, 22:43
Медіа
відео
1/8