Чи очікувати магнітні бурі 4 лютого: прогноз
Сьогодні, 01:30
У середу, 4 лютого, на Землі очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.
Про це повідомляє meteoagent.
За даними Meteoprog, напередодні сонячна активність була на високому рівні.
За минулу добу на Сонці зафіксували два спалахи класу С. Вони практично не впливають на Землю. А також 12 спалахів класу М, найбільший з яких М7,2.
“Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ”, – йдеться в повідомленні.
