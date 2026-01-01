Як продавці на ринку у Луцьку рятуються від морозів: подробиці

За прогнозом синоптиків, вдень 3 лютого на Волині мороз сягнув 14 градусів.

Суспільне побувало на одному з ринків у Луцьку і розпитало продавців, які попри мінусову температуру щодня виходять торгувати, як вони бережуть себе і товар від морозу.

Як розповіла продавчиня Лілія Басун, ті, хто торгує на ринку не перший рік, знають як правильно утеплятися. Жінка захищає ноги від обмороження хімічними устілками. "Ми привиклі. Оці що рік-два стоять, то їм страшно, а ми — загартовані", — додала жінка.

Зі слів продавчині Лариси Романюк, попри морозну погоду їй вдалося продати одну з весняних курток. "Податки треба платити, за оренду треба платити, ну і треба торгувати, сім’ю кормити. Я 20 років на ринку і адаптувалась вже до холоду", — говорить продавчиня.

Зі слів кореспондентки Суспільного, 3 січня на Варшавському ринку у Луцьку були відкриті не усі торгові ятки.

