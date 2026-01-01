Як продавці на ринку у Луцьку рятуються від морозів: подробиці









Як розповіла продавчиня Лілія Басун, ті, хто торгує на ринку не перший рік, знають як правильно утеплятися. Жінка захищає ноги від обмороження хімічними устілками. "Ми привиклі. Оці що рік-два стоять, то їм страшно, а ми — загартовані", — додала жінка.



Зі слів продавчині Лариси Романюк, попри морозну погоду їй вдалося продати одну з весняних курток. "Податки треба платити, за оренду треба платити, ну і треба торгувати, сім’ю кормити. Я 20 років на ринку і адаптувалась вже до холоду", — говорить продавчиня.



Зі слів кореспондентки Суспільного, 3 січня на Варшавському ринку у Луцьку були відкриті не усі торгові ятки.

За прогнозом синоптиків, вдень 3 лютого на Волині мороз сягнув 14 градусів. Суспільне побувало на одному з ринків у Луцьку і розпитало продавців, які попри мінусову температуру щодня виходять торгувати, як вони бережуть себе і товар від морозу.

