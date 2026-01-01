300 гривень за рибину: чому у Луцьку скумбрія на вагу золота





Сайт



У магазинах АТБ та «Сільпо», приміром, популярна риба вартує понад 500 гривень за кілограм.



Що сталося з цінами на скумбрію?



Як розповідає AgroWeek, в Україні зафіксовано підвищення цін на одну з найпопулярніших видів риби – скумбрію. Водночас вартість більшості інших рибних продуктів залишається стабільною, хоча й перевищує минулорічні показники. Подальший розвиток цінової ситуації залежить від ряду важливих факторів.



За словами експерта з економіки Тараса Козака, на формування вартості мороженої риби впливає не лише інфляція. Важливими є також коливання валютного курсу, обсяги вилову, а також рівень попиту на ринку. Особливу роль відіграють зміни у квотах на вилов скумбрії, що й стало причиною зростання ціни саме на цей вид риби.



Очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний зазначає, що за умов стабільної ситуації на ринку істотних цінових стрибків не передбачається. Проте ринок залишається чутливим до низки зовнішніх та внутрішніх факторів. До таких відносяться можливі перебої з електропостачанням, різкі зміни валютного курсу або блокування на кордонах, а також інші логістичні ускладнення.



«Яка буде ситуація з електрозабезпеченням, яким буде курс, чи будуть якісь, як було два роки назад, блокування кордонів, інші чинники, які можуть вплинути на імпорт. Тоді це може безперечно впливати. Поки, якщо буде все більш-менш прогнозовано стабільно, то ціни залишатимуться стабільними», – Дмитро Загуменний.



Наразі ціни на більшість рибних продуктів, окрім скумбрії, не демонструють суттєвого зростання. Однак експерти застерігають, що непередбачувані події, такі як проблеми з електропостачанням, коливання курсу гривні чи нові труднощі з логістикою, можуть вплинути на ринок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Скумбрія у луцьких магазинах подорожчала в рази. За одну слабосолену рибину середнього розміру треба заплатити орієнтовно 300 гривень.Сайт «Конкурент» з'ясовував, що сталося із цінами на скумбрію та чому інша риба не зросла в ціні.У магазинах АТБ та «Сільпо», приміром, популярна риба вартує понад 500 гривень за кілограм.Як розповідає AgroWeek, в Україні зафіксовано підвищення цін на одну з найпопулярніших видів риби – скумбрію. Водночас вартість більшості інших рибних продуктів залишається стабільною, хоча й перевищує минулорічні показники. Подальший розвиток цінової ситуації залежить від ряду важливих факторів.За словами експерта з економіки Тараса Козака, на формування вартості мороженої риби впливає не лише інфляція. Важливими є також коливання валютного курсу, обсяги вилову, а також рівень попиту на ринку. Особливу роль відіграють зміни у квотах на вилов скумбрії, що й стало причиною зростання ціни саме на цей вид риби.Очільник Асоціації українських імпортерів риби та морепродуктів Дмитро Загуменний зазначає, що за умов стабільної ситуації на ринку істотних цінових стрибків не передбачається. Проте ринок залишається чутливим до низки зовнішніх та внутрішніх факторів. До таких відносяться можливі перебої з електропостачанням, різкі зміни валютного курсу або блокування на кордонах, а також інші логістичні ускладнення.«Яка буде ситуація з електрозабезпеченням, яким буде курс, чи будуть якісь, як було два роки назад, блокування кордонів, інші чинники, які можуть вплинути на імпорт. Тоді це може безперечно впливати. Поки, якщо буде все більш-менш прогнозовано стабільно, то ціни залишатимуться стабільними», – Дмитро Загуменний.Наразі ціни на більшість рибних продуктів, окрім скумбрії, не демонструють суттєвого зростання. Однак експерти застерігають, що непередбачувані події, такі як проблеми з електропостачанням, коливання курсу гривні чи нові труднощі з логістикою, можуть вплинути на ринок.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію