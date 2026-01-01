3000 доларів за підпал авто: у Луцьку затримали зловмисника

У Луцьку оперативники менш ніж за добу встановили та затримали молодика, який на замовлення підпалив автомобілі місцевих мешканців.Про це повідомили на сайті Національної поліції у Волинській області.Як з'ясувалося, 1 лютого, близько 23:30, до поліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля Renault на проспекті Молоді. Вогонь швидко перекинувся на припаркований поруч Opel. Обидва транспортні засоби належать подружжю лучан.На місце події негайно прибули правоохоронці та рятувальники. Під час огляду поліцейські вилучили пожежне сміття та інші речові докази, які підтвердили: займання сталося не через технічну несправність. За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.Під час проведення комплексу оперативних та слідчих заходів правоохоронці встановили обставини підпалу та особу, причетну до злочину.Палієм виявився 19-річний лучанин. Як з’ясували поліцейські, кілька днів тому йому написали з невідомого акаунта у месенджері та запропонували «заробіток». За підпал автомобіля пообіцяли 3000 доларів США. Отримати гроші він мав лише після виконання ще одного підпалу.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час невідкладного обшуку у його помешканні вилучили пляшки з ймовірно горючою рідиною, одяг, у якому він був під час злочину, запальнички, мобільний телефон та інші речові докази.Обіцяних грошей палій так і не отримав, проте тепер може отримати реальний тюремний строк – від трьох до десяти років позбавлення волі: підозра йому вже оголошена. Поліція вкотре наголошує: спроби «легкого заробітку» через злочин завершуються не прибутком, а кримінальною відповідальністю.