Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 лютого

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 4 лютого

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 5-7° морозу.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Вночі у західній половині, вдень на всій території невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, вдень 4-9° морозу.

