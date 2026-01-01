Якою буде погода у Луцьку та на Волині у середу, 4 лютого
03 лютого, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 4 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18° морозу, вдень 5-7° морозу.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі у західній половині, вдень на всій території невеликий сніг. Ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20° морозу, вдень 4-9° морозу.
