У Луцькому ЦНАПі надали першу послугу за програмою «Скринінг здоров’я 40+»
Сьогодні, 19:08
У Центрі надання адміністративних послуг у Луцьку надали першу послугу в межах державної програми "Скринінг здоров’я 40+". Нею скористалася місцева жителька Наталія.
Про це 3 лютого повідомили на Facebook-сторінці Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), пише Суспільне.
Жінка отримала запрошення у "Дії" до участі протягом 30 днів після того, як їй виповнилося 40 років.
Як зазначили у ЦНАПі, скористатися програмою можна через застосунок "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг. Для того щоб скористатися програмою у центрі потрібно замовити у "ПриватБанку" пластикову картку зі спеціальним рахунком. Подати заявку у ЦНАПі можна лише особисто.
Кошти у розмірі 2000 гривень мають надійти на картку жінки протягом семи днів. Їх можна використати виключно на оплату профілактичного обстеження у медичному закладі, який долучився до програми.
На Волині, станом на 3 лютого, до державної програми "Скринінг здоровʼя 40+" приєдналися 50 медичних закладів. Про стало відомо з сайту Міністерства охорони здоров'я в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 3 лютого повідомили на Facebook-сторінці Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), пише Суспільне.
Жінка отримала запрошення у "Дії" до участі протягом 30 днів після того, як їй виповнилося 40 років.
Як зазначили у ЦНАПі, скористатися програмою можна через застосунок "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг. Для того щоб скористатися програмою у центрі потрібно замовити у "ПриватБанку" пластикову картку зі спеціальним рахунком. Подати заявку у ЦНАПі можна лише особисто.
Кошти у розмірі 2000 гривень мають надійти на картку жінки протягом семи днів. Їх можна використати виключно на оплату профілактичного обстеження у медичному закладі, який долучився до програми.
На Волині, станом на 3 лютого, до державної програми "Скринінг здоровʼя 40+" приєдналися 50 медичних закладів. Про стало відомо з сайту Міністерства охорони здоров'я в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцькому ЦНАПі надали першу послугу за програмою «Скринінг здоров’я 40+»
Сьогодні, 19:08
Європа знайде понад $15 млрд на зброю для України, - Рютте
Сьогодні, 18:17
Внаслідок ППО кулі пошкодили вікна в багатоповерхівці та ліцеї № 27: лучани можуть отримати компенсацію
Сьогодні, 17:02
Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 8 лютого
Сьогодні, 16:25