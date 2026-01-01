У Луцькому ЦНАПі надали першу послугу за програмою «Скринінг здоров’я 40+»

Наталія.



Про це 3 лютого повідомили на Facebook-сторінці Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), пише



Жінка отримала запрошення у "Дії" до участі протягом 30 днів після того, як їй виповнилося 40 років.



Як зазначили у ЦНАПі, скористатися програмою можна через застосунок "Дія" або через Центр надання адміністративних послуг. Для того щоб скористатися програмою у центрі потрібно замовити у "ПриватБанку" пластикову картку зі спеціальним рахунком. Подати заявку у ЦНАПі можна лише особисто.



Кошти у розмірі 2000 гривень мають надійти на картку жінки протягом семи днів. Їх можна використати виключно на оплату профілактичного обстеження у медичному закладі, який долучився до програми.



На Волині, станом на 3 лютого, до державної програми "Скринінг здоровʼя 40+" приєдналися 50 медичних закладів. Про стало відомо з сайту Міністерства охорони здоров'я в Україні.

