Внаслідок ППО кулі пошкодили вікна в багатоповерхівці та ліцеї № 27: лучани можуть отримати компенсацію





Після сигналу «Повітряна тривога» потрібно якнайшвидше спуститися в укриття. Якщо такої можливості немає, варто дотримуватися правила «двох стін»: перша стіна приймає на себе ударну хвилю, а друга захищає від уламків і скла, пояснює в коментарі Володимир Нестеров.



Кулі від роботи ППО не летять по прямій, а описують вигнуту траєкторію, тому можуть потрапити у вікна сусідніх будинків. Через це перебувати біля вікон під час повітряної тривоги небезпечно.



Що робити, якщо ваше житло було пошкоджено



Зателефонуйте за номером 102 і повідомте про пошкодження. Правоохоронці приймуть заяву та зареєструють факт завдання шкоди майну.



На місце події для фіксації наслідків приїдуть співробітники поліції або Служби безпеки України. Фахівці оглянуть об’єкт і визначать алгоритм подальших дій для отримання компенсації.



Як отримати компенсацію



Власнику житла потрібно звернутися до ЦНАПу за адресою: вул. Лесі Українки, 35 та оформити заяву на відшкодування.



Спеціальна комісія Луцької міської ради обстежить житло, складе відповідний акт і затвердить його. Про дату та час візиту комісії заявника повідомлять телефоном.



Далі необхідно подати пакет документів до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.



Необхідні документи:



паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;



документ, що підтверджує право власності;



технічний паспорт квартири або будинку;



роздруковані фотографії ушкоджень.



Компенсація можлива у двох форматах:



власник самостійно усуває наслідки та надає підтверджувальні документи, після чого отримує відшкодування;



відновлювальні роботи організовує міська влада за кошти міського бюджету.



Також власники житла можуть скористатися державною програмою єВідновлення. Для цього потрібно подати заяву через застосунок або портал «Дія» та додати інформацію про завдані збитки й фотофіксацію. Після перевірки даних заявник може отримати кошти на відновлення житла або компенсацію відповідно до умов програми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час атаки ворожих БпЛА на Луцьк у середу, 28 січня, внаслідок роботи сил протиповітряної оборони кулі та уламки пошкодили вікна в багатоповерховому будинку та ліцеї № 27. Рятувальники наголошують, що подібні випадки ще раз доводять, наскільки небезпечно перебувати біля вікон під час повітряної тривоги.Після сигналу «Повітряна тривога» потрібно якнайшвидше спуститися в укриття. Якщо такої можливості немає, варто дотримуватися правила «двох стін»: перша стіна приймає на себе ударну хвилю, а друга захищає від уламків і скла, пояснює в коментарі misto.media речник Головного управління ДСНС у Волинській областіКулі від роботи ППО не летять по прямій, а описують вигнуту траєкторію, тому можуть потрапити у вікна сусідніх будинків. Через це перебувати біля вікон під час повітряної тривоги небезпечно.Зателефонуйте за номером 102 і повідомте про пошкодження. Правоохоронці приймуть заяву та зареєструють факт завдання шкоди майну.На місце події для фіксації наслідків приїдуть співробітники поліції або Служби безпеки України. Фахівці оглянуть об’єкт і визначать алгоритм подальших дій для отримання компенсації.Власнику житла потрібно звернутися до ЦНАПу за адресою: вул. Лесі Українки, 35 та оформити заяву на відшкодування.Спеціальна комісія Луцької міської ради обстежить житло, складе відповідний акт і затвердить його. Про дату та час візиту комісії заявника повідомлять телефоном.Далі необхідно подати пакет документів до департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради.паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;документ, що підтверджує право власності;технічний паспорт квартири або будинку;роздруковані фотографії ушкоджень.власник самостійно усуває наслідки та надає підтверджувальні документи, після чого отримує відшкодування;відновлювальні роботи організовує міська влада за кошти міського бюджету.Також власники житла можуть скористатися державною програмою єВідновлення. Для цього потрібно подати заяву через застосунок або портал «Дія» та додати інформацію про завдані збитки й фотофіксацію. Після перевірки даних заявник може отримати кошти на відновлення житла або компенсацію відповідно до умов програми.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію