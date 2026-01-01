Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 8 лютого





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 8 лютого.



Відверта розмова зі сцени – про вибір, втрати й надії.



У середу, 4 лютого, о 18:00, на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Ця вистава – це голоси жінок, які залишили дім у пошуках кращого життя. Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання, відкривають ціну розлуки, силу любові й внутрішню боротьбу. Постановка торкається болючих тем, але залишає простір для співчуття, розуміння й світла.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Класика, що звучить по-новому і завжди викликає усмішку.



У четвер, 5 лютого, о 18:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Ця постановка – це жива історія про кохання, хитрощі й народну мудрість. Яскраві характери, дотепні діалоги та впізнавані життєві ситуації створюють атмосферу справжнього українського свята. А музика додає виставі особливого колориту й теплого настрою.



Сміх як зброя і як порятунок.



У п’ятницю, 6 лютого, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Камерна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).



Це тонка й іронічна історія протистояння митця та цензора. Дотепні діалоги поступово відкривають глибші сенси: про свободу слова, відповідальність і силу творчості. Вистава балансує між гумором і драмою, змушуючи сміятися та замислюватися водночас.



Знайома з дитинства історія оживає на сцені яскраво й динамічно.



У суботу, 7 лютого, о 12:00 – казка на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка розповідає про сміливість, дружбу та перемогу добра над злом. Захопливі пригоди, колоритні персонажі й народні мотиви створюють атмосферу справжнього дива. Вистава дарує юним глядачам віру у власні сили, а дорослим – теплі спогади з дитинства.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Легка й дотепна історія з іронією та впізнаваними життєвими ситуаціями.



У суботу ввечері, 7 лютого, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Це дотепна розповідь про кохання, ревнощі та несподівані повороти долі. Герої потрапляють у вир кумедних непорозумінь, де кожне рішення лише ускладнює ситуацію. Вистава щедро приправлена гумором і довго не відпускає з усмішкою.



Східна історія, сповнена чарів і мрій, оживає на театральній сцені.



У неділю, 8 лютого, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава розповідає про силу щирих почуттів, віру в диво та сміливість бути собою. Яскраві образи, музичність і поетична атмосфера захоплюють глядачів з перших хвилин. Постановка дарує відчуття казкового світла й тепла, яке хочеться зберегти надовго.



Життя Полісся оживає на сцені у яскравих фарбах і звуках рідного краю.



У неділю ввечері, 8 лютого, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Це історія про перші почуття, сміливі мрії та випробування долі. Народні традиції, музика й живі характери створюють особливу атмосферу, де кожен рух і кожне слово дихають історією. Вистава дарує тепло, ностальгію та глибоке розуміння людських стосунків.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

