Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 8 лютого
Сьогодні, 16:25
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 8 лютого.
Відверта розмова зі сцени – про вибір, втрати й надії.
У середу, 4 лютого, о 18:00, на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Ця вистава – це голоси жінок, які залишили дім у пошуках кращого життя. Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання, відкривають ціну розлуки, силу любові й внутрішню боротьбу. Постановка торкається болючих тем, але залишає простір для співчуття, розуміння й світла.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Класика, що звучить по-новому і завжди викликає усмішку.
У четвер, 5 лютого, о 18:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Ця постановка – це жива історія про кохання, хитрощі й народну мудрість. Яскраві характери, дотепні діалоги та впізнавані життєві ситуації створюють атмосферу справжнього українського свята. А музика додає виставі особливого колориту й теплого настрою.
Сміх як зброя і як порятунок.
У п’ятницю, 6 лютого, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Камерна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).
Це тонка й іронічна історія протистояння митця та цензора. Дотепні діалоги поступово відкривають глибші сенси: про свободу слова, відповідальність і силу творчості. Вистава балансує між гумором і драмою, змушуючи сміятися та замислюватися водночас.
Знайома з дитинства історія оживає на сцені яскраво й динамічно.
У суботу, 7 лютого, о 12:00 – казка на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Постановка розповідає про сміливість, дружбу та перемогу добра над злом. Захопливі пригоди, колоритні персонажі й народні мотиви створюють атмосферу справжнього дива. Вистава дарує юним глядачам віру у власні сили, а дорослим – теплі спогади з дитинства.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Легка й дотепна історія з іронією та впізнаваними життєвими ситуаціями.
У суботу ввечері, 7 лютого, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Це дотепна розповідь про кохання, ревнощі та несподівані повороти долі. Герої потрапляють у вир кумедних непорозумінь, де кожне рішення лише ускладнює ситуацію. Вистава щедро приправлена гумором і довго не відпускає з усмішкою.
Східна історія, сповнена чарів і мрій, оживає на театральній сцені.
У неділю, 8 лютого, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава розповідає про силу щирих почуттів, віру в диво та сміливість бути собою. Яскраві образи, музичність і поетична атмосфера захоплюють глядачів з перших хвилин. Постановка дарує відчуття казкового світла й тепла, яке хочеться зберегти надовго.
Життя Полісся оживає на сцені у яскравих фарбах і звуках рідного краю.
У неділю ввечері, 8 лютого, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Це історія про перші почуття, сміливі мрії та випробування долі. Народні традиції, музика й живі характери створюють особливу атмосферу, де кожен рух і кожне слово дихають історією. Вистава дарує тепло, ностальгію та глибоке розуміння людських стосунків.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Facebook
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
☑️ LinkedIn
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 4 до 8 лютого.
Відверта розмова зі сцени – про вибір, втрати й надії.
У середу, 4 лютого, о 18:00, на камерній сцені – драма-інтерв’ю «Долі жіночі або Послання від заробітчанок» Мирона Лисака й Галини Микитюк. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Ця вистава – це голоси жінок, які залишили дім у пошуках кращого життя. Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання, відкривають ціну розлуки, силу любові й внутрішню боротьбу. Постановка торкається болючих тем, але залишає простір для співчуття, розуміння й світла.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Класика, що звучить по-новому і завжди викликає усмішку.
У четвер, 5 лютого, о 18:00 – комедія на дві дії «Сватання на Гончарівці» Григорія Квітки-Основ’яненка, музика Кирила Стеценка. Основна сцена. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 1 година 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Ця постановка – це жива історія про кохання, хитрощі й народну мудрість. Яскраві характери, дотепні діалоги та впізнавані життєві ситуації створюють атмосферу справжнього українського свята. А музика додає виставі особливого колориту й теплого настрою.
Сміх як зброя і як порятунок.
У п’ятницю, 6 лютого, о 18:00 – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані. Камерна сцена. Режисер-постановник – заслужений артист України Василь Гриб. Тривалість – 1 година 25 хвилин (без антракту).
Це тонка й іронічна історія протистояння митця та цензора. Дотепні діалоги поступово відкривають глибші сенси: про свободу слова, відповідальність і силу творчості. Вистава балансує між гумором і драмою, змушуючи сміятися та замислюватися водночас.
Знайома з дитинства історія оживає на сцені яскраво й динамічно.
У суботу, 7 лютого, о 12:00 – казка на дві дії «Котигорошко» Анатолія Шияна. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Постановка розповідає про сміливість, дружбу та перемогу добра над злом. Захопливі пригоди, колоритні персонажі й народні мотиви створюють атмосферу справжнього дива. Вистава дарує юним глядачам віру у власні сили, а дорослим – теплі спогади з дитинства.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Легка й дотепна історія з іронією та впізнаваними життєвими ситуаціями.
У суботу ввечері, 7 лютого, о 17:00, на основній сцені – комедія на дві дії «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Це дотепна розповідь про кохання, ревнощі та несподівані повороти долі. Герої потрапляють у вир кумедних непорозумінь, де кожне рішення лише ускладнює ситуацію. Вистава щедро приправлена гумором і довго не відпускає з усмішкою.
Східна історія, сповнена чарів і мрій, оживає на театральній сцені.
У неділю, 8 лютого, о 12:00 – лірична казка на дві дії «Чарівна лампа Аладдіна» Ярослава Стельмаха. Основна сцена. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава розповідає про силу щирих почуттів, віру в диво та сміливість бути собою. Яскраві образи, музичність і поетична атмосфера захоплюють глядачів з перших хвилин. Постановка дарує відчуття казкового світла й тепла, яке хочеться зберегти надовго.
Життя Полісся оживає на сцені у яскравих фарбах і звуках рідного краю.
У неділю ввечері, 8 лютого, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Це історія про перші почуття, сміливі мрії та випробування долі. Народні традиції, музика й живі характери створюють особливу атмосферу, де кожен рух і кожне слово дихають історією. Вистава дарує тепло, ностальгію та глибоке розуміння людських стосунків.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Внаслідок ППО кулі пошкодили вікна в багатоповерхівці та ліцеї № 27: лучани можуть отримати компенсацію
Сьогодні, 17:02
Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 8 лютого
Сьогодні, 16:25
Порушення Росією режиму припинення вогню передбачатиме військову відповідь Заходу та США, - ЗМІ
Сьогодні, 15:43
За крадіжку чотирьох надгробків волинянин отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 15:04