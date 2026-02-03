Порушення Росією режиму припинення вогню передбачатиме військову відповідь Заходу та США, - ЗМІ

Порушення Росією режиму припинення вогню передбачатиме військову відповідь Заходу та США, - ЗМІ
Україна погодила з західними партнерами, що систематичні порушення Росією будь-якої майбутньої угоди про припинення вогню спричинятимуть скоординовану військову відповідь з боку Європи та США.

Про це розповіли виданню Financial Times люди, поінформовані про перебіг переговорів, пише LB.ua.

Пропозицію обговорювали між українськими, європейськими та американськими посадовцями кілька разів у грудні та січні; вона передбачає багаторівневу відповідь на будь-які порушення узгодженого перемир’я з боку Росії.

Представники Києва, Москви та Вашингтона мають знову зустрітися у середу та четвер в Абу-Дабі для переговорів, спрямованих на завершення війни.

За словами трьох співрозмовників, знайомих із планом, у разі порушення режиму припинення вогню Росією відповідь мала б надійти протягом 24 годин — спочатку у формі дипломатичного попередження та будь-яких необхідних дій з боку української армії для зупинення порушення.

Якщо бойові дії триватимуть і далі, розпочнеться друга фаза втручання із залученням сил так званої «коаліції охочих», до якої входять багато держав ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.

Якщо ж порушення переросте у масштабніший наступ, через 72 години після первинного інциденту набуде чинності скоординована військова відповідь західних сил за участі армії США, сказали посадовці.

Британія та Франція готові розмістити війська в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки. США пропонують високотехнологічний моніторинг уздовж 1400 км фронту.

Зеленський заявив, що пакет гарантій безпеки «на 100% готовий», але Київ чекає на дату підписання.

Водночас США дають зрозуміти: їхні гарантії можливі лише після мирної угоди, яка, ймовірно, передбачатиме поступки щодо Донбасу — що Київ відкидає.

Москва відмовляється від будь-якого перемир’я без «всеосяжної угоди» та проти розміщення західних військ в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія знехтувала обіцянкою щодо паузи в ударах по енергетиці, - Зеленський
Сьогодні, 16:47
Реальні історії, зібрані у сценічне зізнання: чим дивуватимуть у Волинському драмтеатрі 4 – 8 лютого
Сьогодні, 16:25
Порушення Росією режиму припинення вогню передбачатиме військову відповідь Заходу та США, - ЗМІ
Сьогодні, 15:43
За крадіжку чотирьох надгробків волинянин отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 15:04
Помер священнослужитель та іконописець з Луцька Олександр Левчук
Сьогодні, 14:42
Медіа
відео
1/8