Порушення Росією режиму припинення вогню передбачатиме військову відповідь Заходу та США, - ЗМІ





Про це розповіли виданню Financial Times люди, поінформовані про перебіг переговорів, пише



Пропозицію обговорювали між українськими, європейськими та американськими посадовцями кілька разів у грудні та січні; вона передбачає багаторівневу відповідь на будь-які порушення узгодженого перемир’я з боку Росії.



Представники Києва, Москви та Вашингтона мають знову зустрітися у середу та четвер в Абу-Дабі для переговорів, спрямованих на завершення війни.



За словами трьох співрозмовників, знайомих із планом, у разі порушення режиму припинення вогню Росією відповідь мала б надійти протягом 24 годин — спочатку у формі дипломатичного попередження та будь-яких необхідних дій з боку української армії для зупинення порушення.



Якщо бойові дії триватимуть і далі, розпочнеться друга фаза втручання із залученням сил так званої «коаліції охочих», до якої входять багато держав ЄС, а також Велика Британія, Норвегія, Ісландія та Туреччина.



Якщо ж порушення переросте у масштабніший наступ, через 72 години після первинного інциденту набуде чинності скоординована військова відповідь західних сил за участі армії США, сказали посадовці.



Британія та Франція готові розмістити війська в Україні в межах майбутніх гарантій безпеки. США пропонують високотехнологічний моніторинг уздовж 1400 км фронту.



Зеленський заявив, що пакет гарантій безпеки «на 100% готовий», але Київ чекає на дату підписання.



Водночас США дають зрозуміти: їхні гарантії можливі лише після мирної угоди, яка, ймовірно, передбачатиме поступки щодо Донбасу — що Київ відкидає.



Москва відмовляється від будь-якого перемир’я без «всеосяжної угоди» та проти розміщення західних військ в Україні.

