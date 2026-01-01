Помер священнослужитель та іконописець з Луцька Олександр Левчук

Олександр Левчук з Луцька.



Причиною смерті стала хвороба. Про це 3 лютого Світлана. 31 січня з митцем попрощалися у селі Гірка Полонка.



Зі слів дружини, Олександр Левчук народився 6 лютого 1969 року. Закінчив духовну семінарію і художню школу, у Ковелі в училищі вивчав різьбу по дереву. У 2023 році у Бердянську здобув ступінь магістра історії та правознавства.



20 років вів службу в селі Великомихайлівка на Дніпропетровщині. У 2019 повернувся до Луцька через складну хворобу, сказала жінка.



Що відомо про Олександра Левчука



Священнослужитель був учасником двох майданів, у 2014 році пішов капеланом на фронт.



Олександр Левчук називав себе художником-самоуком. Священник створював ікони, серію робіт "Українські ангели", які доповнював власними віршами. Експозиція подорожувала країною два роки.



Частину коштів, зароблених від художніх робіт, передавав на потреби військових.

