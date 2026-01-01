Помер священнослужитель та іконописець з Луцька Олександр Левчук

Помер священнослужитель та іконописець з Луцька Олександр Левчук
На 56-му році життя помер священник, військовий капелан та іконописець Олександр Левчук з Луцька.

Причиною смерті стала хвороба. Про це 3 лютого Суспільному повідомила його дружина Світлана. 31 січня з митцем попрощалися у селі Гірка Полонка.

Зі слів дружини, Олександр Левчук народився 6 лютого 1969 року. Закінчив духовну семінарію і художню школу, у Ковелі в училищі вивчав різьбу по дереву. У 2023 році у Бердянську здобув ступінь магістра історії та правознавства.

20 років вів службу в селі Великомихайлівка на Дніпропетровщині. У 2019 повернувся до Луцька через складну хворобу, сказала жінка.

Що відомо про Олександра Левчука

Священнослужитель був учасником двох майданів, у 2014 році пішов капеланом на фронт.

Олександр Левчук називав себе художником-самоуком. Священник створював ікони, серію робіт "Українські ангели", які доповнював власними віршами. Експозиція подорожувала країною два роки.

Частину коштів, зароблених від художніх робіт, передавав на потреби військових.

