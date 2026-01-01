Готував замах на Зеленського: поляка визнали винним у шпигунстві для рф

Павла К., який у 2024-му допомагав в організації замаху на президента України Володимира Зеленського.



Про це повідомив речник координатора польських спецслужб Яцек Добжинський, пише



Слідство встановило, що Павел К. свого часу висловив бажання працювати на російську розвідку та виконувати розвідувальні завдання.



Ці завдання полягали в переданні інформації про охорону аеропорту «Жешув-Ясьонка», що могло допомогти в плануванні замаху на життя Володимира Зеленського.



Також Павел К. заявляв про готовність приєднатися до приватної військової компанії «Вагнер» та до військової частини Головного розвідувального управління рф.



З огляду на це, окружний суд у Замості визнав чоловіка винним у шпигунстві та призначив йому загальне покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.



Більше контексту



У квітні 2024 року Офіс генпрокурора та Служба безпеки України разом із польськими партнерами викрили громадянина Польщі, який пропонував спецслужбам рф співпрацю у здійсненні замаху на життя президента Володимира Зеленського.



Він мав збирати та передавати росії інформацію про безпеку польського аеропорту «Жешув-Ясьонка». Зокрема, це мало допомогти спецслужбам рф спланувати можливий замах на життя Зеленського під час його перебування в Польщі.



Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи зірваний замах на Зеленського, казав, що значна частина політичних убивств є «ініціативою божевільних одинаків».

