У Луцьку затримали 24-річного «закладчика» наркотиків

У Луцьку поліцейські затримали «закладчика» наркотиків.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Працівники сектору боротьби з наркозлочинністю Луцького районного управління поліції спільно з поліцейськими групи реагування патрульної поліції затримали 24-річного жителя Запорізької області, який здійснював незаконний збут наркотичних речовин на території області.У межах кримінального провадження правоохоронці викрили та затримали зловмисника. При ньому виявили рюкзак з зіп-пакетом із кристалічною речовиною, а також мобільний телефон. Вилучене направлено на експертне дослідження. Досудовим слідство встановлено, що фігурант тривалий час збував особливо небезпечні психотропні речовини як методом «з рук в руки», так і шляхом залишення так званих «закладок», забезпечуючи при цьому функціонування відповідного телеграм-каналу.Нині цей «бізнес» припинили наші поліцейські.Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 КК України - незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах.Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу.