На Харківщині загинув Герой Дмитро Назаровський із Волині
Сьогодні, 12:25
У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя волинянина Дмитра Назаровського.
Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. 30 січня на Харківщині загинув наш Захисник Дмитро Назаровський, 1990 року народження. Житель Нововолинська.
«Висловлюю найщиріші співчуття сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер.
Інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.
