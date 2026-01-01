На Харківщині загинув Герой Дмитро Назаровський із Волині

На Харківщині загинув Герой Дмитро Назаровський із Волині
У боях із російськими загарбниками на Харківщині обірвалося життя волинянина Дмитра Назаровського.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. 30 січня на Харківщині загинув наш Захисник Дмитро Назаровський, 1990 року народження. Житель Нововолинська.

«Висловлюю найщиріші співчуття сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер.

Інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.

На Харківщині загинув Герой Дмитро Назаровський із Волині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Топ-5 несправностей тракторів Jinma навесні: як попередити ремонт та зберегти техніку
Вітів розставив своїх людей у поліцейських комісіях Волині?
У Луцьку знову обшуки: правоохоронці провели слідчі дії у керівників МРЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Знущався з українських воїнів: ЗСУ знищили російського воєнного злочинця Сергія Зотова
Сьогодні, 13:38
У Луцьку затримали 24-річного «закладчика» наркотиків
Сьогодні, 13:06
На Харківщині загинув Герой Дмитро Назаровський із Волині
Сьогодні, 12:25
У нотаріусів Волині визначили керівництво відділення на два роки: ключові імена. ФОТО
Сьогодні, 12:15
Директорка освітнього закладу на Волині «погоріла» на оборудці у 200 тисяч
Сьогодні, 12:01
Медіа
відео
1/8