На Харківщині загинув Герой Дмитро Назаровський із Волині

Дмитра Назаровського.



Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Сумна новина надійшла в Нововолинську громаду. 30 січня на Харківщині загинув наш Захисник Дмитро Назаровський, 1990 року народження. Житель Нововолинська.



«Висловлюю найщиріші співчуття сімʼї та всім, хто знав Дмитра. Вічна памʼять Герою!» - зазначив мер.



Інформація щодо прибуття тіла та чину погребіння буде згодом.





