У нотаріусів Волині визначили керівництво відділення на два роки: ключові імена. ФОТО

30 січня 2026 року у Волинській області відбулися загальні збори нотаріусів Відділення Нотаріальної палати України.Про це йдеться у дописі Відділення НПУ у Волинській області у фейсбуці.Перед початком зборів із вітальним словом до нотаріусів звернувся начальник Управління нотаріату Львівського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України. Він наголосив на важливості неухильного дотримання стандартів нотаріальної діяльності та подякував нотаріусам області за відповідальну роботу в умовах воєнного стану.Про статистичні показники роботи нотаріусів області та профільного відділу доповіла начальниця відділу з питань нотаріату у Волинській областіЗагальні збори відкрила голова Відділення, яка прозвітувала про діяльність Правління за період свого головування.За результатами таємного голосування на дворічний термін головою Відділення НПУ у Волинській області знову обрали. Її заступницею сталаДо оновленого складу Правління Відділення увійшли дев’ять нотаріусів, зокрематаТакож на зборах обрали представників Відділення до центральних органів НПУ. Зокрема, до Комісії з питань професійної етики нотаріусів НПУ делегували, а до Ревізійної комісії —Після завершення зборів нотаріуси взяли участь у професійному семінарі, який провела віцепрезидент Нотаріальної палати України. Під час навчання обговорили актуальні питання роботи нотаріату, зміни у законодавстві, діловодство, роботу з реєстрами та підготовку справ до архівного зберігання.Окрім цього, в межах зборів відбувся традиційний благодійний збір. За його результатами вдалося зібрати 83 400 гривень та 100 євро. Кошти передали координаторці фонду Volyn SOS Medical Наталії Ариванюк для допомоги пораненим військовим і медикам.Також після завершення заходів волинські нотаріуси вирушили на схід України, передавши військовим три автомобілі та квадроцикл у межах проєкту «Авто для ЗСУ».