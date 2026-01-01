Директорка освітнього закладу на Волині «погоріла» на оборудці у 200 тисяч

Директорку освітнього закладу на Волині правоохоронці підозрюють у розтраті майже 200 тисяч гривень.Про це повідомив відділ інформаційної політики обласної прокуратури.За процесуального керівництва прокурорів відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури директорці закладу освіти для осіб з особливими освітніми потребами на Волині повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).Встановлено, що за результатами закупівлі у серпні 2025 року посадовиця уклала із приватним підприємцем договір про поставку дизельного генератора вартістю 430 тисяч гривень.Кошти надійшли на розрахунковий рахунок постачальника.При цьому у додатковій угоді до договору сторони погодили поставку генератора іншої торгової марки, дешевшого на майже 200 тисяч гривень.Через такі дії завдано збитків закладу освіти на вказану суму.Досудове розслідування: СУ ГУНП в області за оперативного супроводу УСР в області ДСР Національної поліції України.