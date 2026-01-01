У громаді під Луцьком підтвердили загибель земляка на війні

До Городищенської громади, що поблизу Луцька, надійшла трагічна звістка про загибель на війні краянинаПро це повідомила Городищенська сільрада.Під час виконання обов’язків військової служби поблизу населеного пункту Мирне Покровського району на Донеччині загинув солдат Радченко Віктор Дмитрович (25 лютого 1975 року народження), житель села Губин-Перший, навідник мінометного відділення взводу снайперів.Віктор був мужнім воїном, справжнім патріотом, вірним сином України. Він належить до тих Героїв, завдяки кому ми сьогодні маємо можливість жити, працювати, боротися та вірити в майбутнє.«Від імені всієї Городищенської громади висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого Захисника. Ми поділяємо ваш біль і схиляємо голови в глибокій скорботі перед світлою пам’яттю Героя. Про час і місце зустрічі Захисника, а також про дату та місце проведення церемонії прощання й поховання буде повідомлено додатково. У Городищенській громаді оголошено триденну жалобу. Вічна пам’ять і слава Герою України», - йдеться у повідомленні.