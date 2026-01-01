На Волині 21-річний водій авто врізався у дерево та перекинувся: загинула неповнолітня пасажирка
Сьогодні, 10:41
Волинянин, обвинувачений у вчиненні ДТП у Торчині, у якій загинула 17-річна дівчина, постане перед судом.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо 21-річного волинянина за фактом вчинення порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
Встановлено, що увечері 19 грудня 2025 року 21-річний житель села Буяни Луцького району за кермом автомобіля марки «Volkswagen Vento» рухався автодорогою у селищі Торчин.
Перевищивши дозволену в населеному пункті швидкість руху, він не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де допустив занос транспортного засобу, наїзд на придорожнє дерево та перекидання на дах.
В результаті ДТП 17-річна пасажирка автомобіля загинула на місці події.
Обвинувачений перебуває під цілодобовим домашнім арештом.
