На Волині віддали останню шану Герою Сергію Федоруку
Сьогодні, 10:22
Учора, 2 лютого, Сошичненська громада на Волині провела в останню земну дорогу вчителя-Героя — Сергія Федорука, жителя села Карпилівка.
Про це у фейсбуці повідомила громада.
Сергій Федорук був педагогом за покликанням і воїном за вибором серця. Він присвятив своє життя навчанню та вихованню дітей, а в час випробувань став на захист України, залишившись вірним присязі, обов’язку й рідній землі.
«З глибоким сумом схиляємо голови перед світлою пам’яттю Захисника, висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, колегам, учням та побратимам загиблого. Подвиг Сергія Лукича назавжди залишиться в нашій пам’яті та історії громади. Вічна пам’ять і слава Герою», - йдеться у повідомленні.
