На Волині під час пожежі постраждали жінка та дитина
Сьогодні, 11:08
Минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували 3 пожежі.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Протягом минулої доби рятувальники підрозділів ДСНС та місцевих пожежних охорон Ковельського району ліквідували три пожежі, не допустивши подальшого поширення вогню та більших втрат.
с. Жиричі (Ратнівська ТГ) — вогнеборці оперативно прибули на виклик та ліквідували пожежу дерев’яного житлового будинку. Завдяки злагодженим діям підрозділів вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Причину пожежі з’ясовують.
с. Сільце (Велицька ТГ) — під час пожежі у житловому будинку рятувальники працювали в задимленому середовищі, організували роботу ланки ГДЗС та оперативно ліквідували загоряння. Під час гасіння постраждали жінка та малолітня дитина, їх госпіталізували до медзакладів обласного центру. Причину пожежі з’ясовують.
сел. Люблинець — вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди та не допустили перекидання полум’я на житлові будинки. Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції димаря.
Усі пожежі були ліквідовані у найкоротші терміни силами рятувальників ДСНС та місцевих пожежних команд.
