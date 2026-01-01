На Волині під час пожежі постраждали жінка та дитина

Минулої доби рятувальники Ковельщини ліквідували 3 пожежі.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Протягом минулої доби рятувальники підрозділів ДСНС та місцевих пожежних охорон Ковельського району ліквідували три пожежі, не допустивши подальшого поширення вогню та більших втрат.с. Жиричі (Ратнівська ТГ) — вогнеборці оперативно прибули на виклик та ліквідували пожежу дерев’яного житлового будинку. Завдяки злагодженим діям підрозділів вдалося не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. Причину пожежі з’ясовують.с. Сільце (Велицька ТГ) — під час пожежі у житловому будинку рятувальники працювали в задимленому середовищі, організували роботу ланки ГДЗС та оперативно ліквідували загоряння. Під час гасіння постраждали жінка та малолітня дитина, їх госпіталізували до медзакладів обласного центру. Причину пожежі з’ясовують.сел. Люблинець — вогнеборці ліквідували пожежу господарської споруди та не допустили перекидання полум’я на житлові будинки. Ймовірна причина пожежі: недолік конструкції димаря.Усі пожежі були ліквідовані у найкоротші терміни силами рятувальників ДСНС та місцевих пожежних команд.